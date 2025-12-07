La Paz: Delincuente recorrió cuatro tiendas y logró llevarse cosméticos de una

Vecinos de la calle Tumusla y la avenida Buenos Aires, en la zona 14 de Septiembre, expresan su preocupación por el aumento de hechos delictivos y la escasa presencia policial. El último incidente ocurrió este fin de semana, cuando un individuo intentó ingresar a cuatro tiendas del sector.

Un ladrón y cuatro tiendas

El robo ocurrió cuando, según el relato de los vecinos, una persona se tomó el tiempo para intentar forzar la seguridad de cuatro tiendas diferentes.

Grover Centellas, vicepresidente de la Junta de Vecinos 14 de Septiembre, detalló el incidente: "Han intentado forzar cuatro de las tiendas que están en este sector. No han podido lograrlo en tres. Sí, en una de ellas, han podido sacar bastantes pertenencias de la señora que son cosméticos. Una sola persona ha logrado hacer eso, se ha tomado todo el tiempo para venir a las cuatro tiendas y lograr el cometido en una de ellas".

Los afectados exigen a las autoridades dar con los responsables del hurto.

Solo dos policías para toda la zona

Pese a la existencia de un módulo policial en la calle Juan Granier, los habitantes se sienten expuestos ante la escasa dotación de efectivos.

“Tenemos un módulo que les hemos dado a la Policía. Pero solo hay dos policías para toda la zona. No abastecen. Nos sentimos desprotegidos”, explicó Centellas.

Los vecinos piden mayor presencia de efectivos en sectores como este, donde se reportan no solo robos, sino también problemas como de consumo de alcohol en vía pública y peleas callejeras.

Mira la programación en Red Uno Play