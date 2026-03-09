TEMAS DE HOY:
¿Cielo nublado y lluvias? Este es el pronóstico del clima para los próximos días en Cochabamba

Cristina Cotari

09/03/2026 7:35

Cochabamba, Bolivia

El servicio de meteorología de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) informó que durante los próximos días, en Cochabamba, se mantendrán condiciones de cielo mayormente nuboso, con probabilidades de lluvias aisladas en distintos momentos de la semana.

El meteorólogo Luis Ticona explicó que la nubosidad persistirá especialmente durante las noches y madrugadas, mientras que al mediodía el cielo podría presentarse poco nuboso y por las tardes parcialmente cubierto.

 

 

“Por los próximos días estamos pronosticando que las condiciones de nubosidad se van a mantener. Tendremos cielo nuboso, sobre todo en la noche y madrugada”, señaló el especialista.

Asimismo, indicó que existe una amenaza de lluvias para esta jornada y que en algunos sectores ya se habrían registrado precipitaciones aisladas.

De acuerdo con el pronóstico, entre el martes y el sábado se prevé una mayor probabilidad de lluvias, que podrían presentarse en gran parte de la ciudad.

En cuanto a las temperaturas, este lunes se registrará una mínima de 14 grados Celsius y una máxima de 27 grados. Durante la semana, las mínimas oscilarán entre 12 y 14 grados, mientras que las máximas se mantendrán entre 25 y 27 grados centígrados.

Los especialistas recomiendan a la población tomar previsiones ante posibles lluvias aisladas que podrían presentarse a lo largo de la semana. 

