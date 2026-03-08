Zaratti: "Aditivos ayudan a evitar daños, pero no son una solución estructural"

Francesco Zaratti, experto en energías, señaló que los antioxidantes y detergentes que se añaden a la gasolina pueden ayudar a evitar daños en los motores, pero no representan una solución estructural a los problemas de calidad del combustible.

“La manera técnica de hacerlo es mediante aditivos que se agregan en los tanques, tienen que mezclarse y después subirlos a la cisterna para su distribución. Esto ha motivado el retraso en el despacho de carburantes y las filas que hemos visto. Sin duda, esas filas desaparecerán este fin de semana”, afirmó.

El especialista detalló que los efectos de estos aditivos se sienten a medida que se utiliza la gasolina.

“Se ha hablado de un efecto total de 100 horas, lo que significa que el motor tiene que estar funcionando unas 10 horas. Supongamos que un chofer del servicio público lo use durante 10 horas al día; entonces serían 10 días para percibir el efecto completo”, añadió.

Zaratti también enfatizó que una medida de fondo debería incluir la revisión y eventual cambio de los proveedores de combustible en el país.

“Por ejemplo, el monopolio de Yacimientos en la comercialización de ciertos combustibles es dañino para el país. Necesitamos liberalizar el mercado para mejorar la calidad y eficiencia del suministro”, concluyó.

