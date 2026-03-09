Bloquean en La Paz y denuncian que hospital quedó sin recursos para insumos

Profesionales y trabajadores del sector salud instalaron un bloqueo en la avenida Saavedra, en la zona de Miraflores de la ciudad de La Paz, en protesta por el recorte presupuestario que, según denunciaron, dejó al complejo hospitalario sin insumos básicos para la atención de pacientes.

La medida de presión provocó congestionamiento vehicular en el sector, uno de los principales accesos al complejo hospitalario. Sin embargo, los manifestantes permitieron el paso de ambulancias y transporte escolar mientras se desarrollaba la protesta.

El personal médico afirmó que el presupuesto destinado al funcionamiento del hospital fue reducido significativamente, lo que afecta la compra de insumos y el mantenimiento de equipos.

“Antes trabajábamos con 16 millones de bolivianos cada cuatrimestre, hoy día nos han dado 6 millones nada más de recursos”, afirmó Fernando Romero, representante del sindicato médico.

Según explicó, la reducción impacta directamente en la capacidad del hospital para garantizar la atención médica.

Romero sostuvo que la situación ya afecta el funcionamiento cotidiano del hospital.

“No podemos pagar mantenimiento de ecógrafos, de incubadoras, de monitores. Ni siquiera jeringas podemos comprar”, reclamó.

Los trabajadores señalaron que el hospital continúa atendiendo con recursos mínimos, lo que pone en riesgo la calidad de la atención.

Además, alertaron que varios equipos médicos fundamentales se encuentran obsoletos o fuera de servicio debido a la falta de mantenimiento.

Los profesionales de salud indicaron que, si no reciben una respuesta de las autoridades, la situación del sistema hospitalario podría agravarse en los próximos días.

Señalaron que la falta de recursos compromete no solo la compra de medicamentos e insumos, sino también la operatividad de equipos clave para la atención de pacientes.

