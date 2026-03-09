Dan de baja a tres policías por manipulación de pruebas en el caso Claure

Tres efectivos de la Policía Boliviana fueron dados de baja definitiva tras ser acusados de presunta manipulación de pruebas en la investigación por el asesinato de los esposos Claure, ocurrido en Vinto Chico, Cochabamba en 2025.

La información fue dada a conocer por la abogada del caso, quien señaló que otros dos involucrados también fueron procesados, debido a su presunta participación en irregularidades durante la investigación.

Según la jurista, dos de los policías eran investigadores reasignados al caso y estuvieron a cargo de las indagaciones desde septiembre de 2024 hasta el año pasado.

Denuncian presión a testigos y manipulación de información

De acuerdo con la denuncia, los exfuncionarios no solo habrían amedrentado a testigos, sino que también alteraron información del caso.

“Han estado desde septiembre de 2024 hasta el año pasado y ellos no solo han amedrentado a los testigos, sino que han ido más allá y han alterado, han accedido a celulares de los que estaban siendo investigados”, afirmó la abogada.

La jurista indicó que estos hechos fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes para que se inicien las acciones correspondientes.

Otros implicados en el proceso

La abogada también explicó que otras dos personas están involucradas en la investigación penal. Entre ellas se encuentra un ingeniero en sistemas, quien presuntamente participó en el manejo de información del caso y que, según indicó, no estaría registrado en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia.

El otro implicado sería un familiar de las víctimas.

Descarta parricidio

Finalmente, la defensa señaló que los nuevos elementos del proceso descartarían la participación del hijo de las víctimas, por lo que no se configuraría un caso de parricidio dentro de la investigación.

Mira la programación en Red Uno Play