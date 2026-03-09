¿Le cuentas todo a la IA? Podrías estar exponiendo tus datos

El uso cotidiano de chatbots de inteligencia artificial como ChatGPT, Claude o Perplexity AI se ha vuelto cada vez más común para resolver dudas, redactar textos, analizar documentos o incluso consultar sobre temas de salud y bienestar.

Sin embargo, especialistas en ciberseguridad advierten que muchos usuarios utilizan estas plataformas como si fueran espacios completamente privados, compartiendo información personal, laboral y emocional que podría quedar expuesta.

De acuerdo con expertos de la empresa de seguridad informática ESET, esa confianza puede ser engañosa si no se toman precauciones básicas para proteger los datos.

Qué información se comparte con los chatbots

Las personas suelen proporcionar a estas plataformas datos personales como nombre, edad, ubicación o rutinas diarias, además de detalles sobre su entorno familiar.

En el ámbito laboral, también se comparten documentos, correos electrónicos, estrategias empresariales, contratos o incluso código fuente. A esto se suman consultas sobre salud física o emocional, así como opiniones personales que podrían afectar la reputación de alguien si se divulgaran fuera de contexto.

Según los especialistas, la combinación de todos estos datos puede permitir construir perfiles muy completos, información que resulta valiosa para ciberdelincuentes o para casos de espionaje corporativo.

Por qué la privacidad no siempre está garantizada

Muchas plataformas informan en sus políticas que las conversaciones pueden almacenarse y analizarse para mejorar los servicios, lo que significa que los datos podrían integrarse en bases de entrenamiento de algoritmos o ser revisados bajo ciertos controles.

La investigadora de ESET Latinoamérica Martina López señaló que, aunque las compañías implementan medidas de seguridad, ningún sistema es completamente invulnerable.

Entre los posibles riesgos se encuentran:

Accesos no autorizados a cuentas por contraseñas robadas o ataques de phishing.

Extensiones o aplicaciones maliciosas instaladas en el navegador.

Brechas de seguridad en las plataformas digitales.

Los cinco riesgos principales

Especialistas en seguridad digital identifican cinco peligros clave ante una posible filtración de conversaciones con chatbots:

Robo de identidad e ingeniería social: los atacantes pueden usar datos personales para crear fraudes o suplantar identidades.

Espionaje corporativo: información de empresas o clientes podría caer en manos de competidores.

Daño reputacional: comentarios o dudas personales podrían generar conflictos laborales o sociales.

Exposición de datos sensibles: información médica o personal podría derivar en discriminación o estigmatización.

Extorsión: los datos privados podrían usarse para chantajear a las víctimas.

Cómo proteger la información personal

A pesar de los riesgos, los expertos señalan que es posible reducir la exposición aplicando buenas prácticas digitales.

Entre las principales recomendaciones están:

Evitar compartir datos personales como números de documento, teléfonos o direcciones.

Cambiar nombres, empresas o ubicaciones cuando se plantean casos reales.

No subir documentos confidenciales ni credenciales de acceso.

Revisar las configuraciones de privacidad de la plataforma.

Usar contraseñas fuertes y activar la verificación en dos pasos .

Separar cuentas personales de las laborales.

Pensar antes de compartir: si no se diría en público, tampoco debería escribirse en un chatbot.

Los especialistas concluyen que la inteligencia artificial puede ser una herramienta muy útil, pero su uso requiere responsabilidad y cuidado con la información que se comparte para evitar consecuencias no deseadas.

