Alerta climática: el país de Sudamérica que podría volverse inhabitable, según la NASA

Un estudio de la NASA titulado “Too Hot to Handle” (“Demasiado caliente para manejarlo”) advierte que algunas regiones de Sudamérica podrían volverse inhabitables hacia el año 2070 debido al incremento de las temperaturas y la humedad extrema.

Los especialistas explican que el aumento del calentamiento global podría provocar que ciertas zonas alcancen niveles de calor peligrosos para la vida humana.

El país que podría enfrentar condiciones inhabitables

Según el estudio, Brasil podría enfrentar condiciones extremas de calor y humedad en las próximas décadas, lo que volvería inhabitables algunas de sus regiones.

Los investigadores señalan que los niveles de estrés térmico severo han aumentado en las últimas cuatro décadas, y se prevé que esta tendencia continúe, especialmente en las zonas subtropicales.

Uno de los indicadores clave es la temperatura de bulbo húmedo, que mide la combinación entre calor y humedad. Si este índice supera los 35 grados, el cuerpo humano pierde la capacidad de enfriarse mediante el sudor, lo que puede resultar mortal incluso para personas sanas.

Este fenómeno, sumado a infraestructuras insuficientes para enfrentar olas de calor y al acceso limitado a aire acondicionado en algunas zonas, podría desencadenar una crisis climática con desplazamientos masivos de población y graves riesgos para la salud pública.

Otras regiones del mundo también están en riesgo

El estudio también advierte que otras zonas del planeta podrían enfrentar situaciones similares antes de 2050, entre ellas:

el sur de Asia ,

el Golfo Pérsico ,

y la región del Mar Rojo.

Incluso Estados Unidos podría verse afectado. En las próximas décadas, estados del Medio Oeste como Arkansas, Missouri e Iowa podrían acercarse a los límites críticos de temperatura de bulbo húmedo.

Cómo estudia la NASA este fenómeno

Para analizar estos cambios, la NASA utiliza observaciones satelitales de la Tierra. Instrumentos como AIRS (Atmospheric Infrared Sounder), a bordo del satélite Aqua, y ECOSTRESS, instalado en la Estación Espacial Internacional, permiten medir la temperatura y el estrés térmico en diferentes regiones del planeta.

La agencia espacial advierte que el cambio climático afecta a todas las regiones del mundo, por lo que hace un llamado urgente a impulsar acciones globales que reduzcan sus impactos.

Los científicos insisten en que actuar ahora es clave para proteger estas regiones y garantizar su habitabilidad para las futuras generaciones.

Mira la programación en Red Uno Play