Si usas WhatsApp, evita estos cinco errores que pueden vaciar tu cuenta

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas del mundo, especialmente en Latinoamérica. Sin embargo, su popularidad también la convierte en uno de los principales objetivos de los estafadores, que aprovechan descuidos de seguridad para engañar a los usuarios.

Según la empresa de ciberseguridad ESET, existen errores muy comunes que facilitan el robo de cuentas o la suplantación de identidad dentro de la plataforma.

El más frecuente es no activar la verificación en dos pasos, una función que añade una capa adicional de seguridad.

Muchos usuarios creen que el código de seis dígitos enviado por SMS es suficiente para proteger su cuenta. Sin embargo, los delincuentes utilizan técnicas de ingeniería social para engañar a las víctimas y obtener ese código, haciéndose pasar por soporte técnico, empresas o incluso conocidos.

Si una persona entrega ese código y no tiene activada la verificación en dos pasos, el estafador puede tomar el control total de la cuenta en cuestión de segundos. Luego configura su propio PIN, lo que impide que el usuario recupere el acceso rápidamente.

Una vez dentro, los delincuentes suelen contactar a familiares o amigos de la víctima simulando una emergencia y solicitando dinero, una de las estafas más comunes actualmente.

Cómo activar la verificación en dos pasos

Activar esta función es sencillo y puede marcar la diferencia en la seguridad de tu cuenta:

Abre Ajustes en WhatsApp. Ingresa a Cuenta. Selecciona Confirmación en dos pasos. Pulsa Activar y crea un PIN numérico de seis dígitos. Añade un correo electrónico de recuperación por si olvidas el PIN.

Otros errores que te pueden convertir en víctima de estafas

1. Hacer clic en enlaces de “ofertas imperdibles”

Uno de los engaños más frecuentes son los mensajes que prometen premios, descuentos o beneficios económicos inmediatos.

Estos mensajes suelen incluir enlaces acortados que redirigen a páginas falsas, donde los usuarios introducen datos personales, contraseñas bancarias o información de tarjetas.

En algunos casos, el enlace incluso instala malware en el dispositivo, capaz de registrar todo lo que escribes, incluidas tus claves.

2. Dejar tu foto de perfil visible para todos

Permitir que cualquier persona vea tu foto facilita la suplantación de identidad.

Los estafadores pueden usar tu imagen para crear perfiles falsos y contactar a tus familiares diciendo que cambiaste de número por problemas técnicos, para luego pedir dinero con urgencia.

3. No proteger las copias de seguridad en la nube

Muchos usuarios olvidan que las copias de seguridad en **Google Drive o iCloud no siempre tienen el mismo nivel de cifrado que la aplicación.

Si alguien accede a tu cuenta de correo o a tu perfil de Apple o Google, podría descargar todo tu historial de conversaciones, incluyendo fotos, documentos y datos personales.

4. Mantener la vista previa de mensajes en la pantalla bloqueada

Tener activada la vista previa permite que los mensajes y códigos de verificación se vean sin desbloquear el teléfono.

Esto puede facilitar que otra persona obtenga el código de seis dígitos necesario para robar tu cuenta, incluso sin conocer tu contraseña.

Estafas más comunes en WhatsApp

Entre los fraudes más frecuentes dentro de la aplicación se encuentran:

Suplantación de identidad , donde los delincuentes se hacen pasar por familiares o amigos para pedir dinero.

Mensajes con enlaces falsos que prometen premios o promociones.

Robo de cuentas mediante ingeniería social .

Clonación de perfiles para engañar a los contactos de la víctima.

Por ello, los expertos recomiendan activar las herramientas de seguridad disponibles y desconfiar de cualquier mensaje sospechoso, incluso si aparentemente proviene de un contacto conocido.

