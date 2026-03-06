¿Internet lento? Así puedes contratar Starlink en Bolivia desde Bs 460

El servicio satelital ya opera en Bolivia y promete conexión rápida y estable incluso en zonas donde la fibra óptica no llega.
06/03/2026 9:30
El servicio de internet satelital Starlink, desarrollado por SpaceX, ya está disponible en Bolivia y se posiciona como una alternativa para quienes buscan mayor velocidad, estabilidad y cobertura, especialmente en áreas rurales o alejadas donde el internet tradicional suele ser limitado.
La tecnología permite conectarse a internet mediante satélites en órbita baja, lo que ofrece alta velocidad y baja latencia, ideal para streaming, videollamadas, trabajo remoto, juegos en línea y educación virtual.
Cuánto cuesta Starlink en Bolivia
Actualmente, el servicio tiene dos planes principales para el hogar:
Plan Residencial Estándar
Costo mensual: Bs 610
Kit Starlink (antena y router): Bs 2.800
Plan Residencial Lite
Costo mensual: Bs 460
Diseñado para usuarios con menor demanda de consumo
También existe un equipo compacto:
Starlink Mini
Kit inicial: Bs 2.200
Compatible con planes estándar o lite
A estos montos se suma un costo aproximado de envío de Bs 250.
Planes para empresas
Para el sector empresarial, el servicio ofrece equipos de mayor capacidad para soportar más usuarios y mayor tráfico de datos.
Kit Performance: alrededor de Bs 25.000
Kit estándar: Bs 2.800
Costo mensual: entre Bs 425 y Bs 3.560, según el plan y la demanda de conectividad.
Cómo contratar el servicio
Para evitar fraudes, se recomienda adquirir el servicio únicamente a través de:
El sitio oficial de Starlink: https://starlink.com/es
Distribuidores o representantes autorizados
El proceso de compra se realiza en línea y puede completarse en pocos minutos, tras lo cual el equipo se envía directamente al domicilio del usuario.
Internet rápido incluso en zonas alejadas
Durante años, esta tecnología no pudo operar en el país debido a restricciones normativas. Sin embargo, con un nuevo marco regulatorio, Bolivia abrió las puertas a proveedores internacionales con el objetivo de mejorar la conectividad y acelerar la inclusión digital.
Con la llegada de Starlink, ahora es posible contar con internet de alta velocidad incluso en comunidades rurales o zonas donde la fibra óptica no llega, ampliando las opciones de conectividad para miles de usuarios.
