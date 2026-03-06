TEMAS DE HOY:
Ciencia y tecnología

¿Internet lento? Así puedes contratar Starlink en Bolivia desde Bs 460

El servicio satelital ya opera en Bolivia y promete conexión rápida y estable incluso en zonas donde la fibra óptica no llega.

Silvia Sanchez

06/03/2026 9:30

¿Internet lento? Así puedes contratar Starlink en Bolivia desde Bs 460. Imagen referencial Semana.com
Bolivia

Escuchar esta nota

El servicio de internet satelital Starlink, desarrollado por SpaceX, ya está disponible en Bolivia y se posiciona como una alternativa para quienes buscan mayor velocidad, estabilidad y cobertura, especialmente en áreas rurales o alejadas donde el internet tradicional suele ser limitado.

La tecnología permite conectarse a internet mediante satélites en órbita baja, lo que ofrece alta velocidad y baja latencia, ideal para streaming, videollamadas, trabajo remoto, juegos en línea y educación virtual.

Cuánto cuesta Starlink en Bolivia

Actualmente, el servicio tiene dos planes principales para el hogar:

Plan Residencial Estándar

  • Costo mensual: Bs 610

  • Kit Starlink (antena y router): Bs 2.800

Plan Residencial Lite

  • Costo mensual: Bs 460

  • Diseñado para usuarios con menor demanda de consumo

También existe un equipo compacto:

Starlink Mini

  • Kit inicial: Bs 2.200

  • Compatible con planes estándar o lite

A estos montos se suma un costo aproximado de envío de Bs 250.

Planes para empresas

Para el sector empresarial, el servicio ofrece equipos de mayor capacidad para soportar más usuarios y mayor tráfico de datos.

  • Kit Performance: alrededor de Bs 25.000

  • Kit estándar: Bs 2.800

  • Costo mensual: entre Bs 425 y Bs 3.560, según el plan y la demanda de conectividad.

Cómo contratar el servicio

Para evitar fraudes, se recomienda adquirir el servicio únicamente a través de:

El proceso de compra se realiza en línea y puede completarse en pocos minutos, tras lo cual el equipo se envía directamente al domicilio del usuario.

Internet rápido incluso en zonas alejadas

Durante años, esta tecnología no pudo operar en el país debido a restricciones normativas. Sin embargo, con un nuevo marco regulatorio, Bolivia abrió las puertas a proveedores internacionales con el objetivo de mejorar la conectividad y acelerar la inclusión digital.

Con la llegada de Starlink, ahora es posible contar con internet de alta velocidad incluso en comunidades rurales o zonas donde la fibra óptica no llega, ampliando las opciones de conectividad para miles de usuarios.

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

