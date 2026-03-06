¡Vuelven Chyno y Nacho! El dúo regresa a Bolivia después de 10 años

La espera terminó para los fans bolivianos. El famoso dúo venezolano Chyno y Nacho volverá a presentarse en Bolivia después de más de una década, como parte de su esperada gira de reencuentro “Eternos Tour”.

El regreso promete convertirse en uno de los eventos musicales más comentados del año, ya que marca el retorno oficial del dúo a los escenarios tras varios años de separación.

Tres ciudades, tres noches de nostalgia

Los conciertos confirmados en el país serán:

10 de abril — Santa Cruz

11 de abril — Cochabamba

12 de abril — La Paz

Cada show promete un recorrido por los éxitos que hicieron del dúo uno de los nombres más grandes del pop urbano latino.

Canciones que marcaron una generación

A lo largo de su carrera, Chyno y Nacho conquistaron a millones de fans con temas que se convirtieron en himnos del pop latino, como:

Mi Niña Bonita

Andas en Mi Cabeza

Me Voy Enamorando

Tu Angelito

El Poeta

Sus canciones acumulan cientos de millones de reproducciones y les valieron premios internacionales, incluido un Latin Grammy.

Un tour que ya es éxito

La gira “Eternos Tour” ya ha pasado por varias ciudades de Estados Unidos, Perú y Chile, con recintos llenos y fans coreando cada canción.

Ahora, en 2026, el tour continúa su recorrido por Latinoamérica y Bolivia será una de las paradas más esperadas.

Un show para cantar, recordar y emocionarse

El espectáculo promete una producción internacional, combinando nostalgia, romance y mucha energía sobre el escenario.

Además de los grandes éxitos del dúo, el concierto también incluirá momentos dedicados a las etapas solistas de ambos artistas, lo que hará del show un recorrido completo por su historia musical.

Después de 10 años, el reencuentro con el público boliviano está cada vez más cerca y miles de fans ya se preparan para volver a cantar esos temas que marcaron su juventud.

