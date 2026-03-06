¡Vuelven Chyno y Nacho! El dúo regresa a Bolivia después de 10 años

El regreso promete convertirse en uno de los eventos musicales más comentados del año, ya que marca el retorno oficial del dúo a los escenarios tras varios años de separación.
La espera terminó para los fans bolivianos. El famoso dúo venezolano Chyno y Nacho volverá a presentarse en Bolivia después de más de una década, como parte de su esperada gira de reencuentro “Eternos Tour”.
El regreso promete convertirse en uno de los eventos musicales más comentados del año, ya que marca el retorno oficial del dúo a los escenarios tras varios años de separación.
Tres ciudades, tres noches de nostalgia
Los conciertos confirmados en el país serán:
10 de abril — Santa Cruz
11 de abril — Cochabamba
12 de abril — La Paz
Cada show promete un recorrido por los éxitos que hicieron del dúo uno de los nombres más grandes del pop urbano latino.
Canciones que marcaron una generación
A lo largo de su carrera, Chyno y Nacho conquistaron a millones de fans con temas que se convirtieron en himnos del pop latino, como:
Mi Niña Bonita
Andas en Mi Cabeza
Me Voy Enamorando
Tu Angelito
El Poeta
Sus canciones acumulan cientos de millones de reproducciones y les valieron premios internacionales, incluido un Latin Grammy.
Un tour que ya es éxito
La gira “Eternos Tour” ya ha pasado por varias ciudades de Estados Unidos, Perú y Chile, con recintos llenos y fans coreando cada canción.
Ahora, en 2026, el tour continúa su recorrido por Latinoamérica y Bolivia será una de las paradas más esperadas.
Un show para cantar, recordar y emocionarse
El espectáculo promete una producción internacional, combinando nostalgia, romance y mucha energía sobre el escenario.
Además de los grandes éxitos del dúo, el concierto también incluirá momentos dedicados a las etapas solistas de ambos artistas, lo que hará del show un recorrido completo por su historia musical.
Después de 10 años, el reencuentro con el público boliviano está cada vez más cerca y miles de fans ya se preparan para volver a cantar esos temas que marcaron su juventud.
