Luis Arce recibe controles médicos diarios en la cárcel de San Pedro; esto es lo que se sabe de su estado de salud

El director nacional de Régimen Penitenciario, coronel Daniel Medrano, informó que el expresidente Luis Arce, quien se encuentra con detención preventiva en la cárcel de San Pedro, es sometido a revisiones médicas diarias por especialistas en cardiología debido a su estado de salud.

De acuerdo con la autoridad, estos controles se realizan por prescripción médica, considerando los antecedentes clínicos del exmandatario, entre ellos un trasplante de riñón, por lo que se requiere un seguimiento constante.

“Todos los días, por prescripción médica de cardiología, es revisado por especialistas”, señaló Medrano.

El director nacional explicó que los profesionales de salud realizan evaluaciones permanentes para controlar el estado del exmandatario mientras permanece recluido en el recinto penitenciario.

Aislado de la población penitenciaria

Medrano también indicó que Arce permanece aislado del resto de la población carcelaria dentro del penal de San Pedro, como parte de las medidas de seguridad y control adoptadas por las autoridades penitenciarias.

La exautoridad enfrenta al menos tres procesos penales y actualmente se encuentra con detención preventiva mientras avanzan las investigaciones en su contra.

Incautan un celular

La autoridad penitenciaria también confirmó que recientemente se realizó la incautación de un teléfono celular que era utilizado por el interno dentro del penal.

Según Medrano, el dispositivo fue decomisado y se aplicaron las sanciones correspondientes dentro del régimen carcelario.

“Ya ha cumplido la sanción correspondiente. Se le hizo la incautación del celular que manejaba”, explicó.

Finalmente, el director nacional de Régimen Penitenciario señaló que, pese a su condición de exautoridad, Luis Arce es tratado como cualquier otro privado de libertad.

Mira la programación en Red Uno Play