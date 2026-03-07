TEMAS DE HOY:
Aprehensión de Luis Arce Caso Marset ANH

29ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

¿Lloverá este fin de semana en Santa Cruz? Así estará el clima sábado y domingo

Las condiciones meteorológicas podrían variar durante el sábado y domingo. Revise cómo estará el clima en Santa Cruz.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

06/03/2026 20:16

Foto: Wikipedia
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

El clima en Santa Cruz de la Sierra se mantendrá inestable durante el fin de semana. Para este sábado, se prevé que la jornada inicie con cielos parcialmente nublados y una temperatura mínima de 21 grados.

Con el paso de las horas, el pronóstico indica probabilidad de lluvias durante la tarde, mientras que la temperatura máxima alcanzará los 28 grados. Durante la noche, el ambiente continuará templado con registros cercanos a los 24 grados.

Para el domingo, las condiciones serán muy similares. Se espera una mínima de 22 grados y una máxima de 28 grados, nuevamente con posibles precipitaciones en distintos momentos del día.

Además, se registrarán vientos del noroeste con velocidades de hasta 23 kilómetros por hora, una dirección que se mantendrá constante durante el fin de semana.

De esta manera, el inicio del fin de semana estará marcado por temperaturas agradables pero con probabilidad de lluvias, por lo que se recomienda a la población tomar previsiones si tiene actividades al aire libre.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

21:00

Amores que engañan

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

21:00

Amores que engañan

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD