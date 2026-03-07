¿Lloverá este fin de semana en Santa Cruz? Así estará el clima sábado y domingo

El clima en Santa Cruz de la Sierra se mantendrá inestable durante el fin de semana. Para este sábado, se prevé que la jornada inicie con cielos parcialmente nublados y una temperatura mínima de 21 grados.

Con el paso de las horas, el pronóstico indica probabilidad de lluvias durante la tarde, mientras que la temperatura máxima alcanzará los 28 grados. Durante la noche, el ambiente continuará templado con registros cercanos a los 24 grados.

Para el domingo, las condiciones serán muy similares. Se espera una mínima de 22 grados y una máxima de 28 grados, nuevamente con posibles precipitaciones en distintos momentos del día.

Además, se registrarán vientos del noroeste con velocidades de hasta 23 kilómetros por hora, una dirección que se mantendrá constante durante el fin de semana.

De esta manera, el inicio del fin de semana estará marcado por temperaturas agradables pero con probabilidad de lluvias, por lo que se recomienda a la población tomar previsiones si tiene actividades al aire libre.

