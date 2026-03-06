Los astros preparan un escenario de contrastes para este fin de semana, donde la fortuna económica será la protagonista absoluta para la mayoría de los signos. Sin embargo, Mhoni Vidente advierte que el ámbito amoroso enfrentará turbulencias y cambios inesperados que exigirán madurez emocional.

Aries

La carta de la Estrella te invita a renovar tus estrategias laborales para alcanzar el éxito rotundo que buscas. El 7 de marzo recibirás un dinero extra y tus números de la suerte son 00, 21 y 34.

Tauro

La fuerza del Juicio te permitirá resolver cualquier conflicto pendiente y brillar con intensidad en tu entorno profesional. Aprovecha el sábado para conectar con la naturaleza y utiliza el color verde para atraer estabilidad.

Géminis

Tu buena racha laboral continúa con la promesa de un nuevo puesto mejor remunerado bajo el influjo de la Torre. En el amor, la soltería podría terminar gracias a la llegada de una persona sumamente compatible.

Cáncer

Es momento de recuperar lo perdido y considerar seriamente la apertura de un negocio propio para potenciar tus ingresos. La carta del Sol augura un viernes de decisiones importantes para formalizar tu relación sentimental.

Leo

La carta del Mago te otorga la facultad de resolver trámites legales pendientes y avanzar en tu superación personal. Abre las puertas a la abundancia económica y evita que el autosabotaje frene tu prosperidad financiera.

Virgo

Debes cultivar la paciencia y evitar decisiones apresuradas hasta que las energías astrales se logren estabilizar por completo. La carta del Sol te recuerda no descuidar los lazos familiares ni abandonar tus proyectos de estudio.

Libra

La carta del Ermitaño anuncia una etapa de gran riqueza y nuevas oportunidades que transformarán tu vida laboral positivamente. Un nuevo amor tocará a tu puerta y es un periodo ideal para enfocarte en tu salud física.

Escorpión

Mantén la cautela ante personas tóxicas y confía en que tu momento de máxima abundancia está por manifestarse. La Templanza te invita a un renacimiento espiritual y a considerar un negocio familiar durante los días de descanso.

Sagitario

El As de Oros garantiza una estabilidad económica sólida y la posibilidad de ganar un premio mayor con el número 11. Es el tiempo perfecto para invertir en tu patrimonio y dejar atrás los miedos que limitan tu éxito.

Capricornio

Una propuesta de negocios con extranjeros llegará pronto, por lo que debes mantener tu documentación migratoria en total orden. La carta de la Estrella asegura que el dinero fluirá hacia ti de forma constante y natural.

Acuario

Protege tus planes de las envidias y mantente alerta ante enemigos ocultos que podrían entorpecer tu camino actual. La carta del Diablo te trae suerte en la lotería con el número 00, aunque el amor del pasado te causará confusión.

Piscis

La Rueda de la Fortuna marca un ciclo de brillo personal y éxito económico inigualable coincidiendo con tu temporada de cumpleaños. Aprovecha la energía positiva para resolver asuntos de herencias y mantente abierto a un amor que viene del extranjero.

