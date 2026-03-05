Cazzu rompe el silencio y responde a Christian Nodal: “No me arrepiento de nada"

La rapera argentina Julieta Emilia Cazzuchelli, conocida artísticamente como Cazzu, rompió el silencio tras la reciente polémica con su expareja, el cantante mexicano Christian Nodal, y aseguró que no se arrepiente del texto que publicó en respuesta a la canción “Rosita”, tema que generó controversia por las referencias a su exrelación.

Durante una entrevista en el programa de entretenimiento El Gordo y La Flaca, la cantante de 32 años fue consultada directamente sobre si lamenta haber publicado el mensaje que muchos interpretaron como una “tiradera”.

Lejos de retractarse, la intérprete de “Con otra” fue clara al afirmar que mantiene su postura.

“No, para nada, me arrepiento de muy pocas cosas que he hecho en mi vida. La paz que siento en este momento… no hay algo que me diera una taquicardia o me ponga nerviosa”, afirmó.

Cazzu explicó que suele expresar su opinión cuando considera que es necesario y que intenta hacerlo con prudencia. “Cuando siento que hace falta, digo algo, trato que sea lo más prudente y exacto”, sostuvo.

Durante la entrevista, la artista también habló sobre cómo la maternidad ha influido en su forma de actuar. Cazzu es madre de Inti, la hija que tiene con Nodal, quien actualmente tiene dos años.

La rapera aseguró que sus decisiones ahora también están guiadas por el bienestar de su hija y por la responsabilidad que implica su exposición pública.

“Cuando empiezas a formar tus ideas, te informas, escuchas y ves lo que el otro está representando, vas tomando dimensión de la importancia de tu verdad para otras personas”, explicó.

En ese sentido, señaló que sus declaraciones públicas suelen responder a temas que considera relevantes, mientras que lo personal prefiere manejarlo en privado.

“Siempre digo que las cosas que digo no las digo por mí; las cosas que no digo son las que hago por mí o por mi hija. Las cosas que digo son las que creo necesarias en los momentos necesarios. Me puedo equivocar, pero lo hago desde un lugar colectivo, nunca personal”, expresó.

Cazzu también dejó claro que sostiene el mensaje de su publicación, que generó un intenso debate en redes sociales. En aquel texto, la artista cuestionó lo que describió como una “camaradería entre varones” dentro de la industria musical, además de criticar ciertas actitudes que, según ella, predominan en el género.

“En este mundo, en este género son, la mayoría, gente que negocia la hipocresía y lentamente se les va achicando la capacidad de ser sensibles porque el yo los carcome”, escribió anteriormente.

A pesar de la controversia y de la respuesta pública de Nodal —quien la acusó de utilizar a su hija para generar empatía—, la artista argentina aseguró sentirse tranquila con sus decisiones y con lo que ha expresado.

