Santa Cruz recibirá primer lote de gasolina con aditivos este jueves, afirmó YPFB

Desde las 2:00 de la madrugada de este jueves, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) comenzará a despachar combustible con aditivos en la ciudad de Santa Cruz, medida que busca mejorar la calidad del combustible y regularizar el suministro en los surtidores, donde en los últimos días se registraron largas filas.

El vicepresidente de operaciones de YPFB, Sebastián Daroca, explicó que los retrasos recientes no se deben a una falta de combustible, sino a ajustes operativos necesarios para incorporar los aditivos a la gasolina que ya se encontraba en los tanques.

“No se trata de que falte combustible. Tenemos casi ocho días de autonomía en las plantas acá en Santa Cruz y en el resto del país. Esto se trata solamente de un ajuste operativo que hemos tenido que hacer porque ha llegado ya el primer lote de los aditivos que tenemos que incorporar a la gasolina”, aseguró.

El funcionario detalló que este proceso de incorporación requiere un manejo cuidadoso: “Necesitamos programar los lotes, cuantificar los volúmenes y realizar la dosificación del aditivo en los tanques. Es un proceso que incluye capacitación y programación de cisternas, lo que genera un retraso temporal en el despacho”.

Daroca también aclaró que la gasolina importada hasta ahora no incluía aditivos, y que esta medida responde a un plan integral para mejorar la calidad del combustible en Bolivia.

“La gasolina que importamos no venía con ningún tipo de aditivos. Estos aditivos los hemos formulado y dimensionado a partir de un estudio que hemos hecho en Brasil con Intertech, una empresa internacional líder en control de calidad, para darle solución a este problema de la gasolina en Bolivia”, declaró.

El despacho de este primer lote comenzará en la madrugada y, según Daroca, permitirá reducir paulatinamente las filas en los surtidores.

“A partir de hoy, a partir de las 2 de la mañana, ya empiezan a salir las primeras cisternas con este paquete de aditivos y a partir de ello ya va a salir un despacho mucho mayor para abastecer el mercado”. Además, la medida se replicará en otras regiones del país, incluida La Paz. “En La Paz ya con la experiencia que estamos teniendo acá, el proceso será más rápido”, aseguró.

Respecto al impacto económico, Daroca indicó que por el momento la medida no generará un costo adicional para el Estado ni afectará el precio de la gasolina para los consumidores.

“En este primer lote, YPFB no está pagando por estos aditivos. La acción se hace como medida de shock de mercado, y posteriormente se incorporará de manera permanente al sistema de distribución, como es habitual en otros países, sin un impacto significativo en el precio unitario por litro”, explicó.

Finalmente, el vicepresidente destacó que Santa Cruz cuenta con reservas suficientes para garantizar una autonomía de ocho días, lo que permite manejar la distribución de manera ordenada mientras se normaliza el despacho: “Tener ocho días de reservas nos da cierta tranquilidad, y además estamos habilitando tanques adicionales para liberar cisternas y reducir las colas en los surtidores”, concluyó.

Con esta medida, YPFB busca garantizar un suministro estable y confiable para la población, evitando que se repitan las largas filas y problemas de abastecimiento que se registraron en los últimos días.

Mira la programación en Red Uno Play