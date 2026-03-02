Refinería de Palmasola amanece bajo resguardo policial y militar en Santa Cruz

Un contingente aproximado de 200 efectivos policiales y militares fue desplegado la madrugada de este lunes en la refinería de Palmasola, en Santa Cruz, en medio de las investigaciones relacionadas con la calidad del combustible.

La presencia de uniformados se observa en distintos accesos a la planta, donde el panorama es de calma y sin interrupciones en las operaciones habituales.

Pese al fuerte resguardo, el ingreso y salida de cisternas se desarrolla con normalidad. Se mantienen filas de vehículos de alto tonelaje aguardando su turno, pero no se reportan bloqueos ni suspensión en la distribución de carburantes, según la información preliminar.

Las autoridades adelantaron que a las 09:00 se brindará una conferencia de prensa para informar oficialmente sobre la situación y las acciones que se están tomando en torno a las investigaciones.

El resguardo se mantendría durante toda la jornada como medida preventiva, mientras avanzan las indagaciones y se sostiene el diálogo con diferentes sectores involucrados en la problemática del combustible a nivel nacional.

