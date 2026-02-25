TEMAS DE HOY:
Economía

Comisión de la Verdad entrega a la Contraloría documentos sobre contratos de YPFB

La documentación será revisada bajo criterios técnicos para determinar si existieron irregularidades en procesos de contratación vinculados a empresas internacionales.

Juan Marcelo Gonzáles

25/02/2026 17:03

Foto: Hugo León, Procurador del Estado
La Paz

La Comisión de la Verdad entregó este miércoles a la Contraloría General del Estado documentación relacionada con los procesos de contratación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en el marco de una investigación por presuntas irregularidades con las empresas Trafigura y Camin Cargo.

La entrega se realizó en presencia del presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila. El gerente de Contrataciones de YPFB, Jorge Roca, proporcionó los documentos al procurador general del Estado, Hugo León, quien también encabeza la Comisión de la Verdad.

Posteriormente, León remitió el material a la subcontralora Sonia Velásquez, quien aseguró que la institución realizará una revisión exhaustiva, aplicando procedimientos técnicos y objetivos para evaluar el contenido de la documentación.

“Se va a proceder a la revisión, análisis o evaluación según corresponda y los resultados serán dados a conocer por los canales institucionales de manera oportuna”, afirmó Velásquez.

Desde el Senado, Ávila señaló que esta entrega marca el inicio formal de las investigaciones sobre los procesos de contratación de la estatal petrolera. Añadió que el objetivo es determinar si existieron irregularidades que puedan derivar en acciones judiciales.

Las autoridades indicaron que los resultados de la evaluación serán comunicados una vez concluido el análisis técnico, como parte de las acciones para transparentar la gestión en la empresa estatal.

 

