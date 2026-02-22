Choferes se declaran en emergencia y advierten con paro por la por gasolina “defectuosa”

Transportistas denuncian daños mecánicos en sus vehículos y exigen resarcimiento económico. Advierten con un posible paro nacional si el Gobierno no responde.
22/02/2026 17:23
Hace varias semanas sectores del transporte público han denunciado que gasolina de mala calidad estaría ocasionando daños mecánicos a sus motores y ha solicitado resarcimiento al gobierno central. En respuesta a su demanda las autoridades han anunciado el resarcimiento a través de talleres mecánicos para reparar los daños a sus motorizados.
Desde la Federación Andina de Choferes de El Alto se han declarado en emergencia ante esta situación de poca atención por parte del poder ejecutivo. Están exigiendo a la Confederación Nacional realizar un ampliado a nivel nacional para adoptar medidas de presión para que les otorgue el resarcimiento económico por los gastos ocasionados por la reparación de sus movilidades así lo anunció Reynaldo Luna ejecutivo de esta federación.
“Talleres especializados no va a dar la solución, tiene que resarcir los gastos de los repuestos el Gobierno es el responsable mediante YPFB de que venga mal combustible tiene que asumir. Caso contrario estamos pidiendo una convocatoria de la Confederación Nacional de Bolivia anunciar un paro general” aseguró Luna.
Requisitos
Por su parte Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) han anunciado lo 12 requisitos para que los propietarios puedan acceder al resarcimiento.
