Choferes se declaran en emergencia y advierten con paro por la por gasolina “defectuosa”

Transportistas denuncian daños mecánicos en sus vehículos y exigen resarcimiento económico. Advierten con un posible paro nacional si el Gobierno no responde.

Juan Marcelo Gonzáles

22/02/2026 17:23

Foto: Transporte La Paz (La Razón)
La Paz

Escuchar esta nota

Hace varias semanas sectores del transporte público han denunciado que gasolina de mala calidad estaría ocasionando daños mecánicos a sus motores y ha solicitado resarcimiento al gobierno central. En respuesta a su demanda las autoridades han anunciado el resarcimiento a través de talleres mecánicos para reparar los daños a sus motorizados.

Desde la Federación Andina de Choferes de El Alto se han declarado en emergencia ante esta situación de poca atención por parte del poder ejecutivo. Están exigiendo a la Confederación Nacional realizar un ampliado a nivel nacional para adoptar medidas de presión para que les otorgue el resarcimiento económico por los gastos ocasionados por la reparación de sus movilidades así lo anunció Reynaldo Luna ejecutivo de esta federación.

“Talleres especializados no va a dar la solución, tiene que resarcir los gastos de los repuestos el Gobierno es el responsable mediante YPFB de que venga mal combustible tiene que asumir. Caso contrario estamos pidiendo una convocatoria de la Confederación Nacional de Bolivia anunciar un paro general” aseguró Luna.

Requisitos

Por su parte Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) han anunciado lo 12 requisitos para que los propietarios puedan acceder al resarcimiento.

  • RUAT para acreditar propiedad del vehículo (o certificación alternativa por Federación si no se cuenta)
  • Certificación de afiliación a Federación (en caso de no tener RUAT)
  • SOAT vigente
  • Cuenta bancaria o billetera móvil
  • Nombre del banco o titular de cheque
  • Número de celular del afectado
  • Nombre de la Federación o institución del transportista
  • Taller o mecánico que realizó la reparación
  • Recibos o facturas de reparación
  • Categorías del daño identificado
  • Declaración jurada simple
  • Carnet de identidad

 

