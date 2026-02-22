Con el objetivo de recuperar la transitabilidad en una de las rutas más críticas de la ciudad, el alcalde Johnny Fernández dio inicio a la inspección de las obras de bacheo y recubrimiento en la Doble Vía La Guardia, en el tramo comprendido entre el segundo y tercer anillo. La autoridad destacó que esta arteria fundamental no recibía una intervención de tal magnitud desde hace dos décadas.

Un plan para las rutas de alto tráfico

Fernández subrayó la importancia técnica de la obra, considerando que por esta vía circulan diariamente más de 450.000 vehículos, incluyendo transporte pesado, público y privado.

"Después de 20 años que no se hacía un trabajo de esta naturaleza, la Doble Vía La Guardia ahora se está interviniendo. Es una gran vía que necesitaba una reparación a fondo", afirmó el burgomaestre, quien además adelantó que el cronograma de mantenimiento total continuará en las avenidas San Aurelio, Piraí, Cristo Redentor, Equipetrol y la Tres Pasos al Frente.

Detalles técnicos: De baches a "autopistas"

El secretario de Obras Públicas, Sergio Luna, explicó que el proceso se realiza bajo una modalidad multidistrital con pavimento flexible, diseñada para minimizar perjuicios y maximizar la durabilidad:

Preparación: Se realiza un bacheo inicial con emulsión y asfalto en frío para nivelar deformaciones. Tratamiento: Se coloca una emulsión asfáltica seguida de un tratamiento superficial doble con gravilla de graduación 3/8. Sellado: Se cubre nuevamente con emulsión y arena para abrir el paso vehicular de forma inmediata. Finalización: Una semana después, las cuadrillas retornan para aplicar micropavimento, logrando una superficie lisa y resistente. "El objetivo es que quede como una autopista", enfatizó Luna.

Trabajos nocturnos y rutas alternas

Para evitar el colapso vehicular en zonas de tan alta demanda, el municipio confirmó que gran parte de las faenas se ejecutarán en horario nocturno. Sin embargo, se instó a los conductores a tomar previsiones ante el cierre temporal de algunas calles laterales y la presencia de maquinaria pesada.

Este ambicioso plan de recuperación vial contempla la mejora de más de 470 kilómetros de pavimento en diversos distritos de la capital cruceña, buscando modernizar la red vial urbana más utilizada del país.

Mira la programación en Red Uno Play