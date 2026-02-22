Terror en Río: Ataque armado deja un muerto y dos heridos dentro de una gasolinera

Un violento ataque armado sacudió el centro de Río de Janeiro durante la madrugada de este sábado, dejando un saldo de un fallecido y dos personas heridas.

La víctima, un hombre de 27 años, intentó refugiarse detrás del mostrador de una gasolinera antes de ser alcanzado por los disparos.

Los peritos de la escena recolectaron 19 casquillos de calibre .40 y diversos fragmentos de proyectil que evidencian la brutalidad de la ejecución. Según los primeros informes, los tiradores tenían como objetivo directo al joven, quien fue perseguido hasta el interior del establecimiento.

La Policía Civil ya inició las diligencias para determinar el móvil del crimen y su posible conexión con un doble homicidio ocurrido el pasado 11 de febrero. Las autoridades analizan si este suceso forma parte de una escalada de violencia en la carretera Rio do Colégio.

