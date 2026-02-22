TEMAS DE HOY:
Droga en Viru Viru accidente de tránsito marihuana incautada

33ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

27ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

Terror en Río: Ataque armado deja un muerto y dos heridos dentro de una gasolinera

El despliegue de violencia dejó 19 casquillos en la escena y generó pánico en una zona neurálgica de la ciudad.

Ximena Rodriguez

22/02/2026 15:08

Los delincuentes se movilizaron en una motocicleta y huyeron en la misma luego del hecho.
Brasil

Escuchar esta nota

Un violento ataque armado sacudió el centro de Río de Janeiro durante la madrugada de este sábado, dejando un saldo de un fallecido y dos personas heridas.

La víctima, un hombre de 27 años, intentó refugiarse detrás del mostrador de una gasolinera antes de ser alcanzado por los disparos.

Los peritos de la escena recolectaron 19 casquillos de calibre .40 y diversos fragmentos de proyectil que evidencian la brutalidad de la ejecución. Según los primeros informes, los tiradores tenían como objetivo directo al joven, quien fue perseguido hasta el interior del establecimiento.

La Policía Civil ya inició las diligencias para determinar el móvil del crimen y su posible conexión con un doble homicidio ocurrido el pasado 11 de febrero. Las autoridades analizan si este suceso forma parte de una escalada de violencia en la carretera Rio do Colégio.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Uno de película

15:45

Uno de película

17:50

El chavo

18:50

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

Uno de película

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Uno de película

15:45

Uno de película

17:50

El chavo

18:50

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

Uno de película

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD