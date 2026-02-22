David Santalla será despedido en La Paz: su familia cumple el último deseo del maestro del teatro

Bolivia se viste de luto tras la partida del maestro del teatro y cine, David Santalla, quien falleció este sábado a los 86 años después de una valiente lucha contra el cáncer. En las últimas horas se confirmó que sus restos serán trasladados desde Sucre hasta La Paz, cumpliendo así el deseo de la familia y del propio artista.

El hijo de Santalla, Yungaro Santalla Aquim, anunció la noticia en sus redes sociales:

"Con muchísimo agradecimiento a cada persona que nos apoyó, quiero comentar que se gestionó con éxito el traslado de mi papá hasta La Paz", escribió, destacando la ayuda recibida para cumplir este último deseo familiar.

Horas antes, Yungaro había pedido apoyo para que su padre pudiera ser trasladado a la ciudad donde nació y desarrolló gran parte de su trayectoria.

"Mi papá nació en La Paz, su corazón se forjó en Miraflores, su compañía Santallazos nació y se estableció en esta ciudad. Queremos que sea velado en el Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez, con todos los honores que se otorgan a personajes ilustres como él. Mi papá deseaba ser enterrado aquí. Por favor, ayúdennos a traerlo", escribió.

El operativo logístico cuenta con el respaldo del Gobierno nacional a través de la aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA). La empresa informó que este domingo se realizará el traslado del cuerpo y se han dispuesto boletos aéreos para los familiares más cercanos, garantizando que el proceso se realice con la dignidad y el respeto que merece la figura de Santalla.

La Alcaldía de La Paz y el Gobierno central han coordinado diversas acciones para que la población pueda darle el último adiós. El alcalde Iván Arias informó que las puertas del Teatro Municipal "Alberto Saavedra Pérez" se abrirán este domingo a partir de las 08:00 para recibir a quienes deseen honrar su memoria en una capilla ardiente. "Ha muerto un grande, uno de los humoristas y artistas más importantes que ha tenido Bolivia", destacó Arias.

A las 20:00 de este domingo, el gobierno nacional encabezará un homenaje nacional en el mismo Teatro Municipal como acto central. El evento es organizado en coordinación con el Ministerio de Turismo, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y la Funeraria Valdivia.

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, junto a representantes de BoA, expresaron sus más sentidas condolencias, destacando que la trayectoria de Santalla es parte fundamental del patrimonio cultural y humano de Bolivia. Se han dispuesto además vehículos de apoyo para el traslado del féretro desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad de La Paz.

La partida de David Santalla deja un vacío inmenso en la cultura boliviana, pero su legado a través de personajes inolvidables y su aporte al humor permanecen vivos en la memoria colectiva del país.

Mira la programación en Red Uno Play