Conoce a las 13 semifinalistas del Reina Hispanoamericana 2026

La competencia del Reina Hispanoamericana 2026 en Santa Cruz continúa y ya se definieron las 13 semifinalistas que avanzan hacia la recta final del certamen. Estas jóvenes destacaron por su carisma, presencia escénica y talento durante las distintas etapas preliminares.

Entre las semifinalistas están: Anayansi Cristel (Panamá), Amy Ocampo (Ecuador), Marta Otero (Colombia), Camila Chacón (Perú), Criselys García (República Dominicana) y Melisa Pairó (México).

También lograron avanzar Eugenia Redin (Bolivia), Malayika Kwizera (Canadá), Kimberly de Boer (Curazao), Luz González (Nicaragua), Emely Barile (Venezuela), Francesca Maklellan (Filipinas) y Tiffany González (Puerto Rico), completando así el grupo que sigue en carrera por la corona.

La gala final continúa en vivo por Red Uno y redes sociales, mientras estas 13 semifinalistas se preparan para mostrar todo su talento, estilo y personalidad en la etapa decisiva del Reina Hispanoamericana 2026.

