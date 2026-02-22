Conoce a las 13 semifinalistas del Reina Hispanoamericana 2026

Estas son las 13 semifinalistas del Reina Hispanoamericana 2026, quienes avanzan a la recta final del certamen y continúan en carrera por la corona.
21/02/2026 22:33
Escuchar esta nota
La competencia del Reina Hispanoamericana 2026 en Santa Cruz continúa y ya se definieron las 13 semifinalistas que avanzan hacia la recta final del certamen. Estas jóvenes destacaron por su carisma, presencia escénica y talento durante las distintas etapas preliminares.
Entre las semifinalistas están: Anayansi Cristel (Panamá), Amy Ocampo (Ecuador), Marta Otero (Colombia), Camila Chacón (Perú), Criselys García (República Dominicana) y Melisa Pairó (México).
También lograron avanzar Eugenia Redin (Bolivia), Malayika Kwizera (Canadá), Kimberly de Boer (Curazao), Luz González (Nicaragua), Emely Barile (Venezuela), Francesca Maklellan (Filipinas) y Tiffany González (Puerto Rico), completando así el grupo que sigue en carrera por la corona.
La gala final continúa en vivo por Red Uno y redes sociales, mientras estas 13 semifinalistas se preparan para mostrar todo su talento, estilo y personalidad en la etapa decisiva del Reina Hispanoamericana 2026.
Mira la programación en Red Uno Play
21:00
23:00
00:00
01:00
03:00
05:55
21:00
23:00
00:00
01:00
03:00
05:55