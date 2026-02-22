David Santalla es velado en Sucre; el lugar de su entierro aún no está definido

En uno de los salones de la Gobernación de Chuquisaca se realiza el velatorio del destacado actor boliviano David Santalla, quien falleció tras una dura batalla contra el cáncer. Familiares, amigos, autoridades y seguidores llegan hasta el lugar para darle el último adiós a una de las figuras más queridas del teatro y la televisión nacional.

En medio del dolor, su esposa, Sandra Saavedra, expresó su gratitud por las muestras de afecto recibidas desde distintos rincones del país.

“Se ha ido muy tranquilito al encuentro del Señor. Realmente ha sido un hombre muy admirable”, manifestó visiblemente conmovida.

Sobre el lugar del entierro, la familia aún no ha tomado una decisión definitiva. Según explicó, se analiza la posibilidad de trasladar sus restos a La Paz, donde también es esperado por familiares y seguidores, aunque todo dependerá de las condiciones de transporte y del apoyo logístico.

“Ahorita todavía estamos viendo esa situación. Todo depende del transporte, si se va a poder ir en avión mañana mismo o por tierra. Las autoridades están comunicando con mi hija, con mi hermana, para ver toda esta situación”, explicó.

Mientras tanto, el país permanece atento sobre el lugar donde descansarán los restos de quien dejó una profunda huella en el arte boliviano. De no concretarse el traslado a la sede de gobierno, el entierro se realizará en la capital del Estado.

