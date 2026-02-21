Manfred invita a vivir el Corso y anuncia la llegada de la reina del Carnaval cruceño Camila I

La fiesta grande ya está en marcha. El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, dio la bienvenida oficial al Corso de Corsos y destacó que con este evento se vive el cierre del tradicional Carnaval de la Concordia, considerado el más largo del país.

“Hemos iniciado el Carnaval de la Concordia, el Corso de Corsos es el cierre del Carnaval que se realiza acá en Cochabamba, que tiene el Carnaval más largo de Bolivia”, expresó la autoridad invitando a las familias cochabambinas y bolivianas a sumarse a la celebración.

Resaltó que a esta gran entrada llegan fraternidades de todo el país, convirtiendo la jornada en un verdadero encuentro nacional de música, danza y tradición.

Además, animó a los visitantes a disfrutar no solo del despliegue folklórico, sino también de la reconocida gastronomía valluna.

Camila I llega desde Santa Cruz

Uno de los anuncios que generó entusiasmo fue la llegada de la soberana cruceña. El alcalde confirmó que la reina del Carnaval de Santa Cruz acompañará la celebración en el valle. Se trata de Camila I, quien fue coronada como Reina del Carnaval Cruceño 2026.

“Va a estar su reina de Santa Cruz acá también en Cochabamba”, señaló Reyes Villa, reforzando el espíritu de integración y unidad que caracteriza al Corso de Corsos.



Mira la programación en Red Uno Play