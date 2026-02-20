Carnaval en naranja: el Corso de Corsos se vive este sábado por Red Uno

Cochabamba ya late al ritmo del Carnaval y la emoción se siente en cada rincón de la ciudad. Este sábado 21 de febrero, desde las 12:30 hasta las 20:00 horas, el Corso de Corsos 2026 llegará a todos los hogares con una transmisión especial de Red Uno de Bolivia, que promete llevar belleza, color y alegría a miles de espectadores dentro y fuera del país.

La cuenta regresiva comenzó y la Llajta vibra mientras se prepara para recibir a miles de visitantes que disfrutarán del evento más grande del Carnaval cochabambino.

Transmisión en directo

Desde nuestro palco oficial, estratégicamente ubicado a lo largo del recorrido, el equipo de Red Uno capturará cada detalle de esta gran fiesta: el paso creativo de las unidades militares con sus llamativos disfraces, la elegancia de las fraternidades folclóricas y la energía inagotable de los caporales, tobas, tinkus, morenadas y otras danzas que harán bailar a todos.

Será una jornada cargada de música, tradición y emoción, donde la pantalla se teñirá de naranja para acompañar cada sonrisa, cada coreografía y cada aplauso del público.

¿Cómo sintonizar?

Señal abierta y cable:

De 12:25 a 19:55 en Cochabamba.

De 19:00 a 19:55 en todo el territorio nacional.

Streaming en vivo: A través de www.reduno.com.bo

Redes sociales: Cobertura minuto a minuto por Facebook Live, Instagram y TikTok.

El Carnaval 2026 se vive con intensidad y alegría, y este sábado la invitación es clara: encender la televisión, conectarse desde el celular o seguir las redes sociales para no perderse ni un solo momento del majestuoso Corso de Corsos.

¡Cochabamba está lista para brillar y el país entero lo verá en vivo!

Mira la programación en Red Uno Play