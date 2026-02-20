Creatividad y color: las unidades militares y fraternidades ultiman detalles para brillar en el Corso de Cochabamba

Las unidades militares ultiman ensayos, trajes y carrozas elaborados con material reciclado para destacar en el Corso de Cochabamba, donde participarán los soldados con banda y coreografías.
20/02/2026 9:01
Uno de los mayores atractivos del Corso de Corsos de Cochabamba es, sin duda, la participación de las unidades militares, que cada año sorprenden con su creatividad, disciplina e ingenio. Este 2026 no será la excepción.
Un total de 150 soldados del batallón participarán en la presentación, de acuerdo a información oficial. Sus trajes fueron confeccionados con material reciclado, utilizando cartón y plástico, demostrando no solo talento artístico sino también conciencia ambiental.
Las carrozas también están casi terminadas y fueron elaboradas con el mismo espíritu creativo; incluso la carroza donde estará la predilecta destaca por su diseño trabajado con materiales reutilizados.
“Invitamos a toda la población y a los turistas nacionales e internacionales a disfrutar de este espectáculo”, expresaron desde la unidad, orgullosos del trabajo realizado.
Cochabamba se alista así para vivir una jornada llena de música, color y talento, donde tradición, creatividad y esfuerzo se unirán en una de las fiestas más grandes y queridas del Carnaval valluno.
