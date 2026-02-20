Creatividad y color: las unidades militares y fraternidades ultiman detalles para brillar en el Corso de Cochabamba

Uno de los mayores atractivos del Corso de Corsos de Cochabamba es, sin duda, la participación de las unidades militares, que cada año sorprenden con su creatividad, disciplina e ingenio. Este 2026 no será la excepción.

En el regimiento de la Policía Militar (PM), los soldados afinan los últimos detalles: ensayan coreografías, prueban los trajes que ellos mismos elaboraron y ajustan cada paso para ofrecer un espectáculo inolvidable. La banda de música ya está lista para acompañar el desfile de este sábado, mientras las compañías ultiman movimientos al ritmo de la contagiosa “Chikungunya”, tema que está de moda y que pondrá a bailar al público.

Un total de 150 soldados del batallón participarán en la presentación, de acuerdo a información oficial. Sus trajes fueron confeccionados con material reciclado, utilizando cartón y plástico, demostrando no solo talento artístico sino también conciencia ambiental.

Las carrozas también están casi terminadas y fueron elaboradas con el mismo espíritu creativo; incluso la carroza donde estará la predilecta destaca por su diseño trabajado con materiales reutilizados.

“Invitamos a toda la población y a los turistas nacionales e internacionales a disfrutar de este espectáculo”, expresaron desde la unidad, orgullosos del trabajo realizado.

Pero no solo las unidades militares se preparan con entusiasmo. Las fraternidades también se preparan para ser parte del espectáculo, este es el caso de Tobas del Rosario que afina los últimos ensayos para su presentación. Sus bailarines aseguran que la danza exige mucha resistencia física, energía y pasión, cualidades que demostrarán en el recorrido.

Cochabamba se alista así para vivir una jornada llena de música, color y talento, donde tradición, creatividad y esfuerzo se unirán en una de las fiestas más grandes y queridas del Carnaval valluno.

