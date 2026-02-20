Mano dura en el Corso de Corsos: Sancionarán a comerciantes por daños al ornato público y áreas verdes

A pocos días de la gran entrada del Corso de Corsos, el Concejo Municipal y el Ejecutivo realizaron este jueves una inspección técnica a lo largo de la ruta para garantizar que el armado de graderías no perjudique el patrimonio de la ciudad. Sin embargo, el operativo reveló diversas irregularidades, especialmente en la Avenida Ramón Rivero.

Multas y control de áreas verdes

El presidente del Concejo Municipal, Walter Flores, informó que se detectó la invasión de áreas verdes por parte de comerciantes de graderías. Uno de los responsables ya fue notificado con una multa de 2.000 bolivianos.

"Hemos pedido que los técnicos sancionen como corresponde. No se puede atentar contra las jardineras. Además, se está identificando a los infractores para que en la próxima versión del Corso no se les tome en cuenta para la asignación de espacios", sentenció Flores.

Durante el recorrido, las autoridades también intentaron fiscalizar el precio de sillas y graderías, pero se toparon con el silencio de los comerciantes, quienes evitaron dar montos exactos bajo diversas excusas.

Denuncias ciudadanas: Rejas cortadas y podas ilegales

La inspección se dio en medio de una ola de denuncias en redes sociales. Transeúntes filmaron a personas cortando fierros de protección de jardineras y retirando rejas que los mismos vecinos habían instalado para proteger sus árboles.

Al respecto, el director de Medio Ambiente, Elvis Gutiérrez, fue enfático: "No existen podas autorizadas por particulares". Las únicas unidades facultadas para realizar podas de despeje son Emavra y la Unidad Forestal.

Sanción por poda: Quien sea sorprendido podando o dañando un árbol será multado con 750 bolivianos .

Daño a propiedad: Los comerciantes deberán reponer cualquier reja o basurero que haya sido retirado o dañado. Si el comerciante individual no asume la responsabilidad, el sindicato deberá hacerse cargo de la reposición.

Gestión de residuos y alcantarillado

Otro punto crítico identificado es la acumulación de basura debajo de las graderías. Gutiérrez advirtió que los comerciantes están obligados a colocar bolsas de basura y limpiar su sector.

"Comen y botan los plastoformos bajo la grada, justo donde están las bocas de tormenta. Cuando llueve, el sistema se taponea con esa misma basura", explicó el director, instando a la población y a los vendedores a utilizar basureros, también confirmó que estarán los trabajadores de EMSA y los ecorecolectores.

Las inspecciones continuarán este viernes en horarios de tarde y noche, contando con la presencia del alcalde y técnicos del Ejecutivo para verificar que se hayan subsanado las observaciones.

