Tres de cada diez profesionales de la salud padecen chikungunya

La propagación del chikungunya ha alcanzado niveles críticos en Santa Cruz, afectando severamente a quienes combaten la enfermedad en la primera línea. Alrededor del 30% de los profesionales de salud en los centros y hospitales de las cuatro redes urbanas ya presentan síntomas de la enfermedad.

El Dr. Christian Ulrich, vocero de Fesirme, denunció una preocupante negligencia por parte de los mandos medios de las autoridades electas.

“Los colegas están sacando su baja y no están yendo a los centros de salud como correspondería, lo que está sobrecargando al resto del sistema”, afirmó el representante.

Actualmente, decenas de pacientes permanecen hospitalizados, incluyendo casos graves de recién nacidos y adultos mayores con complicaciones neurológicas. Las autoridades mantienen la alerta roja departamental mientras la curva epidemiológica sigue en ascenso sin haber alcanzado aún su pico máximo.

