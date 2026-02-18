Infectólogo advierte: la rapidez es clave ante coinfección de influenza y chikungunya

La rapidez en el diagnóstico y el tratamiento es determinante en casos de coinfección entre influenza y chikungunya, advirtió el infectólogo Dr. Juan Saavedra, en medio de la alerta roja sanitaria por casos confirmados de chikungunya en el departamento de Santa Cruz.

El especialista explicó que se trata de una probable coinfección, es decir, cuando una persona contrae ambos virus casi de manera simultánea.

“Este es un caso de una probable coinfección, se han infectado al mismo tiempo con chikungunya a través de la picadura del mosquito y probablemente días antes han estado en contacto con una persona que tenía influenza, por lo tanto, han desarrollado las dos enfermedades”, señaló Saavedra.

Ante este escenario, el médico enfatizó que el tratamiento debe ser simultáneo y específico para cada enfermedad. En el caso de la chikungunya, cuando predomina la inflamación articular, el paciente debe recibir medicamentos antiinflamatorios para aliviar la artritis característica del virus.

En cuanto a la influenza, el especialista remarcó que el antiviral solo es efectivo si se administra en las primeras 48 horas desde el inicio de los síntomas.

“Si el paciente llega después del segundo día de tener influenza o si el médico se atrasa en el diagnóstico, el tratamiento antiviral no va a funcionar”, advirtió.

Saavedra también subrayó la importancia del aislamiento. Indicó que el paciente debe permanecer en aislamiento de contacto para evitar la propagación de ambos virus: la influenza por vía respiratoria y la chikungunya a través de la picadura del mosquito.

La recomendación surge en un contexto de creciente preocupación sanitaria por el incremento de casos de chikungunya en el departamento cruceño, lo que obliga a la población a extremar medidas de prevención y acudir oportunamente a un centro de salud ante la aparición de síntomas como fiebre, dolor articular intenso, malestar general o síntomas respiratorios.

El especialista reiteró que la detección temprana puede marcar la diferencia en la evolución del paciente y evitar complicaciones.

