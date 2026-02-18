Una fuerte avalancha dejó ocho esquiadores muertos y uno desaparecido en el estado de California, en lo que ya es considerado uno de los desastres más graves en décadas en ese país. El hecho ocurrió en una zona montañosa cercana al lago Tahoe, donde un grupo realizaba una travesía en medio de intensas nevadas.

Según informaron autoridades del condado de Nevada, el alud sorprendió a un grupo de 15 personas que practicaban esquí fuera de pista. Tras la emergencia, se desplegó un amplio operativo de rescate con equipos especializados, perros entrenados y apoyo aéreo. Sin embargo, las condiciones climáticas complicaron las tareas.

FOTO: Oficina del Sheriff del Condado de Nevada

El sheriff local confirmó que la operación pasó de búsqueda y rescate a recuperación, debido a la gravedad del hecho. Seis personas fueron encontradas con vida en las primeras horas, algunas con lesiones que requirieron traslado a centros médicos.

La avalancha ocurrió en el sector de Castle Peak, dentro de la cadena montañosa de la Sierra Nevada, una región que ha registrado fuertes tormentas y acumulación de nieve en los últimos días. El Centro de Avalanchas de la zona ya había advertido sobre alto riesgo.

Las autoridades mantienen la búsqueda del esquiador desaparecido mientras piden a la población evitar actividades en áreas de montaña. La tragedia ha generado conmoción y reabre el debate sobre la seguridad en actividades extremas bajo condiciones climáticas adversas.



