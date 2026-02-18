Estremecedor: hallan el cuerpo de una mujer en un refrigerador y su esposo huye del país

Un caso estremecedor sacude a Estados Unidos. La policía de Norfolk investiga el asesinato de Lina Guerra, de 39 años, cuyo cuerpo fue hallado dentro de un freezer en el departamento que compartía con su esposo, David Varela.

El principal sospechoso desapareció días antes del hallazgo y habría huido del país, lo que desató una búsqueda internacional.

El hallazgo que reveló la verdad

La pesadilla comenzó el 5 de febrero, cuando agentes ingresaron al domicilio de la pareja y encontraron el cuerpo sin vida de Lina dentro de un refrigerador.

La mujer llevaba semanas desaparecida. Su familia no tenía noticias desde el 16 de enero y ya había denunciado su ausencia ante las autoridades.

La autopsia, realizada el 10 de febrero, confirmó que se trató de un homicidio.

Mentiras para ocultar el crimen

Mientras sus familiares buscaban respuestas, Varela intentó engañarlos.

Les aseguró que Lina había sido detenida por robo y que estaba en prisión. Incluso llegó a enviarles una fotografía en la que supuestamente ella aparecía vestida con un uniforme naranja.

Pero los registros judiciales demostraron que nunca fue arrestada ni enfrentó cargos.

Todo había sido una mentira.

El sospechoso y la fuga internacional

Tras el hallazgo, la policía imputó a Varela por homicidio en primer grado y ocultamiento de cadáver.

Sin embargo, cuando intentaron ubicarlo, ya no respondía ni a sus superiores en la United States Navy, donde se desempeñaba como reservista.

Las investigaciones, en las que participan el Federal Bureau of Investigation, el Naval Criminal Investigative Service y el United States Department of Homeland Security, revelaron que habría tomado un vuelo hacia Hong Kong el mismo día en que se encontró el cuerpo.

Datos de ubicación de WhatsApp confirmaron que su teléfono emitió señales desde esa ciudad.

Un obstáculo para la justicia

Las autoridades advirtieron que la captura podría complicarse, ya que desde 2020 está suspendido el tratado de extradición entre Estados Unidos y Hong Kong.

Según los investigadores, Varela tiene familia en Colombia, pero no mantiene vínculos conocidos con Asia.

La elección de ese destino no habría sido casual.

Un pasado marcado por la violencia

La familia de Lina aseguró que la relación estaba atravesada por el control y el maltrato.

Su cuñada, Paola Ramírez, denunció:

“No la dejaba trabajar, ni tener amigos, ni salir sola. Ya la había golpeado antes, pero ella no nos contaba para no preocuparnos”.

Y agregó:

“Parecía tranquilo y religioso. Nunca pensamos que sería capaz de algo así”.

Durante las semanas en que Lina estuvo desaparecida, Varela simuló estar devastado y decía que “no podía comer ni dormir”.

De militar condecorado a prófugo

Varela se había enlistado en la Armada en 2007 y había recibido varias distinciones por su servicio en distintos estados.

Hoy, ese pasado quedó opacado por una acusación que conmociona a toda una comunidad.

El vocero naval Ed Booth advirtió:

“Si alguien quiere ganar tiempo para evadir a la policía, esta es una forma de hacerlo. Hoy no hay un acuerdo de extradición vigente”.

Una familia que pide justicia

Mientras continúa la búsqueda internacional, los familiares de Lina exigen que el crimen no quede impune.

Piden colaboración ciudadana, difusión del caso y presión internacional para lograr la detención del sospechoso.

Porque detrás del horror, aseguran, hay una mujer que merece verdad, memoria y justicia.

