EE. UU. extiende la audiencia de Maduro hasta marzo y enfrenta críticas legales internacionales

La situación judicial del exlíder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, sigue generando repercusiones a nivel internacional tras su captura el 3 de enero de 2026 por parte de fuerzas estadounidenses en una operación militar en Caracas, y su posterior traslado a una corte federal en Nueva York para enfrentar cargos por narcoterrorismo y delitos relacionados con el tráfico de drogas.

Este martes, la justicia estadounidense aplazó la próxima audiencia de Maduro —originalmente prevista para el 17 de febrero— hasta el 26 de marzo, según confirmó AFP. El motivo oficial es por “problemas de planificación y logística” para movilizar al acusado y a su defensa antes del tribunal.

En su primera comparecencia ante la corte neoyorquina, Maduro, de 63 años, se declaró inocente de todos los cargos que enfrenta y afirmó ser un “prisionero de guerra”. Su esposa, Cilia Flores, quien también fue detenida durante la operación militar, deberá presentarse ante el tribunal en la misma fecha de marzo.

Controversia legal y acusaciones cruzadas

Mientras las autoridades de Estados Unidos avanzan con el proceso judicial, en Venezuela la situación ha generado intensos debates y posturas encontradas:

El Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab , ha argumentado que Maduro posee inmunidad diplomática como jefe de Estado y que tribunales extranjeros no tienen jurisdicción para juzgarlo , solicitando al juez de Nueva York reconocer esa falta de competencia legal.

Las autoridades venezolanas también han calificado la captura de Maduro como un secuestro internacional, denunciando la intervención de EE. UU. como una violación al derecho internacional y a la soberanía nacional.

Este debate ha generado alertas diplomáticas y de derechos internacionales, pues involucra principios básicos de soberanía estatal, inmunidad de altos cargos y límites legales entre países.

Gestión de recursos y contexto económico

La situación política también incluye decisiones de largo alcance sobre la economía venezolana, especialmente su sector petrolero. Tras la captura de Maduro, el gobierno estadounidense ha supervisado las exportaciones de crudo venezolano, negociando ventas gestionadas desde EE. UU. con beneficios económicos calculados en miles de millones de dólares.

Qué esperar antes de marzo

26 de marzo : nueva audiencia de Maduro y de su esposa Cilia Flores en Nueva York.

Continuarán las discusiones sobre si EE. UU. tiene jurisdicción legítima para juzgar a un ex jefe de Estado.

El caso seguirá bajo la lupa internacional, con posibles repercusiones diplomáticas y legales importantes.

