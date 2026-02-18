TEMAS DE HOY:
Economía

Así cierra la cotización del dólar en el mercado paralelo este martes de Carnaval

Este martes 17 de febrero, el mercado informal mostró una tendencia a la subida respecto a la apertura de la mañana, estabilizándose en la franja de los Bs 9.14 al finalizar el día.

Silvia Sanchez

17/02/2026 21:25

Así cierra la cotización del dólar paralelo este martes de Carnaval. Imagen referencial Redes.
Bolivia

El tipo de cambio informal muestra variaciones mínimas en Bolivia este martes, con leve alza en la compra y venta estable, según datos de portales digitales.

El dólar en el mercado paralelo boliviano registra este martes 17 de febrero una leve subida en la cotización de compra, mientras mantiene estable el precio de venta, según datos de portales especializados.

De acuerdo con el sitio dolarboliviahoy.com, la moneda estadounidense se ofrece a Bs 9,10 para la venta y se compra a Bs 9,14, marcando una pequeña diferencia respecto a la jornada previa.

Por la tarde de este martes, los mismos valores se encontraban en Bs 9,08 para la venta y Bs 9,05 para la compra, lo que muestra una tendencia de estabilidad, con ligeros movimientos diarios.

Por otro lado, el portal bolivianblue.net, que actualiza sus cifras en tiempo real cada 15 minutos, reporta la noche de este martes una cotización similar: Bs 9,14 para la compra y Bs 9,10 para la venta, con una brecha más ajustada entre ambos valores.

El mercado paralelo, aunque no forma parte del sistema financiero oficial, sigue siendo una referencia frecuente para quienes realizan transacciones con dólares en Bolivia, influido por la oferta y demanda diaria.

