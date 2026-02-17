Se hizo viral: Messi no pudo ocultar su orgullo tras el golazo de cabeza de su hijo Mateo

Centro desde un tiro de esquina y golazo de cabeza de Mateo Messi. Sus compañeros corren a abrazarlo y, al borde de la cancha, aparece Lionel Messi: sonríe con orgullo, manos en los bolsillos, y da unos pasos hacia el campo para indicarles a los chicos que vuelvan rápido al partido.

Un padre siempre quiere lo mejor para su hijo y, cuando llegan los logros, el orgullo se nota. Eso fue exactamente lo que mostró Lionel Messi tras el tanto de Mateo, quien marcó en un partido de las inferiores de la Academia del Inter Miami.

El momento no tardó en hacerse viral. De acuerdo con el video compartido por la propia Academia, Mateo anotó el gol a los 10 segundos del inicio del encuentro, dejando sorprendidos a todos los presentes.

La publicación explotó en redes sociales, donde los comentarios fueron mayormente positivos, celebrando el gol del pequeño y la reacción espontánea del campeón del mundo.

