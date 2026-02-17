TEMAS DE HOY:
Deportes

Se hizo viral: Messi no pudo ocultar su orgullo tras el golazo de cabeza de su hijo Mateo

El astro argentino reaccionó con una sonrisa al tanto marcado por el pequeño en la Academia del Inter Miami, en un video que ya recorre las redes. 

Martin Suarez Vargas

17/02/2026 10:02

Izquierda: Mateo y sus compañeros festejando el gol en el Inter. Derecha: Messi sonriendo por el gol de su hijo. Foto: captura video de redes sociales.
Estados Unidos.

Centro desde un tiro de esquina y golazo de cabeza de Mateo Messi. Sus compañeros corren a abrazarlo y, al borde de la cancha, aparece Lionel Messi: sonríe con orgullo, manos en los bolsillos, y da unos pasos hacia el campo para indicarles a los chicos que vuelvan rápido al partido.

Un padre siempre quiere lo mejor para su hijo y, cuando llegan los logros, el orgullo se nota. Eso fue exactamente lo que mostró Lionel Messi tras el tanto de Mateo, quien marcó en un partido de las inferiores de la Academia del Inter Miami.

El momento no tardó en hacerse viral. De acuerdo con el video compartido por la propia Academia, Mateo anotó el gol a los 10 segundos del inicio del encuentro, dejando sorprendidos a todos los presentes.

La publicación explotó en redes sociales, donde los comentarios fueron mayormente positivos, celebrando el gol del pequeño y la reacción espontánea del campeón del mundo.

