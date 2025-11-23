Como contra Bolivia, Son vuelve a anotar un golazo de tiro libre (Video)

En un partido vibrante por la Conference de la MLS, LAFC y Vancouver protagonizaron un empate 2-2 gracias a la gran actuación de Son Heung-Min, quien se convirtió en la figura del encuentro. El delantero asiático abrió su cuenta con un golazo de tiro libre, muy similar al que le anotó a Bolivia en un amistoso reciente: desde un ángulo poco favorable, logró colocar el balón en el ángulo del portero rival, igualando momentáneamente el marcador.

El inicio del partido favoreció a Vancouver, que logró ponerse en ventaja, pero LAFC reaccionó en el segundo tiempo. Son Heung-Min volvió a aparecer en momentos decisivos, anotando un doblete que incluyó otro gol de tiro libre, esta vez tras una falta de Tristan Blackmon que le valió la tarjeta roja. Su anotación, en tiempo de compensación, permitió al equipo de Los Ángeles rescatar un empate sobre la bocina.

El golazo final de Son no solo selló el 2-2, sino que reafirmó su capacidad para definir partidos desde la pelota parada, consolidando su influencia en LAFC y dejando claro que su olfato goleador sigue siendo letal en la MLS.

