TEMAS DE HOY:
Feminicidio en La Paz Hombre muere electrocutado estudiante atropellada

24ºC Santa Cruz de la Sierra

4ºC La Paz

13ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Cómo estará el clima este domingo: ¿seguirá el buen tiempo?

El reporte meteorológico anticipa variaciones que podrían influir en las actividades planificadas por las familias cruceñas para este fin de semana. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

23/11/2025 7:39

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Santa Cruz vivirá jornadas de intenso calor durante los próximos días. De acuerdo con el meteorólogo Luis Alberto Alpire, desde este domingo se prevé un ascenso sostenido de temperaturas en todo el departamento, con máximas que alcanzarán los 32°C en la capital cruceña y el Norte Integrado.

En otras regiones, el calor será aún mayor:

  • La Chiquitanía registrará hasta 34°C.

  • Cordillera llegará a 33°C.

  • Los valles cruceños tendrán alrededor de 28°C.

Alpire señaló que estas condiciones de “buen tiempo” se mantendrán hasta el viernes, lo que permitirá avanzar en la solución de los problemas ocasionados por las intensas lluvias de los últimos días.

En poblaciones como Samaipata, afectadas por mazamorras que ingresaron a las viviendas, el clima seco favorecerá las tareas de limpieza y recuperación.

Asimismo, el meteorólogo destacó que el retorno del sol será crucial para el sector productivo del Norte Integrado, donde los agricultores podrán retomar la cosecha de soya.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

11:30

Mundial sub-17

12:00

Mundial sub-17

12:25

Notivisión

14:00

Notivisión

16:00

Amor de familia

18:00

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

11:30

Mundial sub-17

12:00

Mundial sub-17

12:25

Notivisión

14:00

Notivisión

16:00

Amor de familia

18:00

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD