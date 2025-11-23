Cómo estará el clima este domingo: ¿seguirá el buen tiempo?

Santa Cruz vivirá jornadas de intenso calor durante los próximos días. De acuerdo con el meteorólogo Luis Alberto Alpire, desde este domingo se prevé un ascenso sostenido de temperaturas en todo el departamento, con máximas que alcanzarán los 32°C en la capital cruceña y el Norte Integrado.

En otras regiones, el calor será aún mayor:

La Chiquitanía registrará hasta 34°C .

Cordillera llegará a 33°C .

Los valles cruceños tendrán alrededor de 28°C.

Alpire señaló que estas condiciones de “buen tiempo” se mantendrán hasta el viernes, lo que permitirá avanzar en la solución de los problemas ocasionados por las intensas lluvias de los últimos días.

En poblaciones como Samaipata, afectadas por mazamorras que ingresaron a las viviendas, el clima seco favorecerá las tareas de limpieza y recuperación.

Asimismo, el meteorólogo destacó que el retorno del sol será crucial para el sector productivo del Norte Integrado, donde los agricultores podrán retomar la cosecha de soya.

Mira la programación en Red Uno Play