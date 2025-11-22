TEMAS DE HOY:
Feminicidio en La Paz Hombre muere electrocutado estudiante atropellada

24ºC Santa Cruz de la Sierra

4ºC La Paz

13ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Rodrigo Paz inaugura frigorífico en Santa Cruz y se reúne con empresarios

El presidente Rodrigo Paz inauguró el frigorífico en Santa Cruz y destacó que el proyecto será un referente empresarial y generará 600 empleos. También sostuvo una reunión con empresarios para avanzar en la reactivación económica del país.

Silvia Sanchez

22/11/2025 12:16

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

El presidente Rodrigo Paz llegó este jueves a Santa Cruz para reunirse con empresarios y participar en la inauguración del nuevo frigorífico, una planta que, según destacó, se convertirá en un referente para el sector productivo y para los emprendedores del país. El proyecto promete generar 600 empleos directos en el departamento.

En su contacto con los medios, Paz afirmó que el objetivo de su visita es fortalecer los mecanismos de reactivación del aparato económico nacional y que el diálogo con el sector empresarial es clave para avanzar en esa ruta.

“La reunión con los empresarios es fundamental para coordinar acciones y mejorar el clima de inversión en Bolivia”, señaló.

 

Noticia en desarrollo ...

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:00

Uno decide

12:30

Uno decide

14:00

Kuma

15:30

Amor de familia

17:00

El chavo

18:00

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:00

Uno decide

12:30

Uno decide

14:00

Kuma

15:30

Amor de familia

17:00

El chavo

18:00

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD