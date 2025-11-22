Rodrigo Paz inaugura frigorífico en Santa Cruz y se reúne con empresarios

El presidente Rodrigo Paz llegó este jueves a Santa Cruz para reunirse con empresarios y participar en la inauguración del nuevo frigorífico, una planta que, según destacó, se convertirá en un referente para el sector productivo y para los emprendedores del país. El proyecto promete generar 600 empleos directos en el departamento.

En su contacto con los medios, Paz afirmó que el objetivo de su visita es fortalecer los mecanismos de reactivación del aparato económico nacional y que el diálogo con el sector empresarial es clave para avanzar en esa ruta.

“La reunión con los empresarios es fundamental para coordinar acciones y mejorar el clima de inversión en Bolivia”, señaló.

Noticia en desarrollo ...

