Motociclista y su hija resultan heridos tras ser embestidos por una vagoneta en la Virgen de Cotoca

Un accidente de tránsito registrado la noche del viernes en el octavo anillo, a la altura de la Virgen de Cotoca, en Santa Cruz, dejó a un padre y su hija heridos luego de que la motocicleta en la que circulaban fuera impactada por una vagoneta.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del vehículo habría estado distraído utilizando su celular al momento del choque, lo que ocasionó que colisionara por detrás con la moto que circulaba por la vía.

Un testigo del hecho relató que el impacto fue repentino y que, pese a la fuerza del choque, los heridos no presentaban lesiones de gravedad.

“El padre venía con la hija y en la parte de atrás lo impactó un auto, una vagoneta que está parada allá. Hubo heridos, pero no de gravedad”, indicó.

Asimismo, destacó la rápida reacción de los servicios de emergencia:

“Más bien no tardó ni un minuto en llegar la ambulancia, gracias a Dios. Justo pasaba una patrulla y la hice parar para que llamen”, añadió.

El testigo también mencionó que el exceso de velocidad pudo haber influido en el accidente.

“El exceso de velocidad, eso yo creo que fue el motivo”, afirmó.

Vecinos de la zona expresaron su preocupación, pues no es la primera vez que ocurre un hecho similar en el sector.

“Hace dos semanas, más adelante, un tráiler chocó al semáforo”, recordó.

