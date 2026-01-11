“Tenían listas y un uniforme policial”: Efectivos policiales detienen a tres sujetos en el bloqueo de Parotani

Los efectivos policiales interceptaron a tres sujetos que se dirigían a reforzar el bloqueo en Parotaní. Durante la revisión, se encontraron listas e incluso uno de ellos portaba indumentaria policial. Resultado del operativo: los tres movilizados fueron detenidos.

“En el registro que se ha realizado entre sus prendas, en una de las mochilas, una de las personas estaba un uniforme policial, como se podrá ver acá en la silla”, afirma uno de los efectivos policiales.

En el marco de los controles estratégicos desplegados en la ruta al occidente del país, efectivos de la policía boliviana procedieron al arresto de tres personas de sexo masculino que se transportaban con el objetivo de sumarse a los puntos de bloqueo en el sector de Parotaní.

“Ellos indican que se estaban acoplando más para reforzar el bloqueo de Parotaní. Uno de los detenidos mostró voluntariamente su celular, en el que se ven listas y fotografías de este bloqueo”, informaron.

La intervención se realizó durante un control de carretera en la ruta que conecta al Valle Bajo con la zona de conflicto.

Según el reporte policial, los tres individuos mostraron actitud evasiva e intentaron darse a la fuga; por tal motivo fueron detenidos para las investigaciones correspondientes.

Mira la programación en Red Uno Play