Conductor quiso "coimear" con Bs 10 a policía y fue aprehendido en Cochabamba

Según el reporte policial, el conductor entregó su cédula de identidad y, debajo del documento, colocó un billete de 10 bolivianos, presuntamente con la intención de sobornar al funcionario policial para evitar la sanción.
16/03/2026 14:21
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Un conductor fue aprehendido en la ciudad de Cochabamba tras presuntamente intentar sobornar a un efectivo policial con un billete de 10 bolivianos durante un control de rutina.
Durante el operativo, un oficial observó que el conductor de una vagoneta blanca marca Toyota realizaba una maniobra prohibida en “U”, por lo que procedió a interceptar el vehículo y solicitar la licencia de conducir.
Ante esta situación, el uniformado procedió a la aprehensión inmediata del sujeto por el presunto delito de cohecho activo y lo trasladó a dependencias de la Felcc para iniciar las investigaciones correspondientes.
La autoridad policial indicó que el caso fue puesto a conocimiento del Ministerio Público y actualmente el implicado se encuentra a la espera de su audiencia de medidas cautelares, donde se definirá su situación jurídica.
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