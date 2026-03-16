Conductor quiso "coimear" con Bs 10 a policía y fue aprehendido en Cochabamba

Un conductor fue aprehendido en la ciudad de Cochabamba tras presuntamente intentar sobornar a un efectivo policial con un billete de 10 bolivianos durante un control de rutina.

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Rolando Vera, informó que el hecho ocurrió el 14 de marzo aproximadamente a las 05:50, cuando personal policial realizaba patrullaje preventivo y labores de seguridad en inmediaciones de mercados de la ciudad.

Durante el operativo, un oficial observó que el conductor de una vagoneta blanca marca Toyota realizaba una maniobra prohibida en “U”, por lo que procedió a interceptar el vehículo y solicitar la licencia de conducir.

Según el reporte policial, el conductor entregó su cédula de identidad y, debajo del documento, colocó un billete de 10 bolivianos, presuntamente con la intención de sobornar al funcionario policial para evitar la sanción.

Ante esta situación, el uniformado procedió a la aprehensión inmediata del sujeto por el presunto delito de cohecho activo y lo trasladó a dependencias de la Felcc para iniciar las investigaciones correspondientes.

La autoridad policial indicó que el caso fue puesto a conocimiento del Ministerio Público y actualmente el implicado se encuentra a la espera de su audiencia de medidas cautelares, donde se definirá su situación jurídica.

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