¿Te robaron el celular? Así puedes recuperarlo en la Felcc de Cochabamba

La devolución de teléfonos celulares robados comenzó este lunes en la ciudad de Cochabamba, luego del operativo policial que permitió el secuestro de 300 equipos en el sector conocido como Barrio Chino.

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Rolando Vera, informó que desde esta jornada se publicaron las listas de los celulares recuperados para que las víctimas puedan identificarlos y reclamarlos.

“Desde este lunes estamos publicando las listas de todos los equipos celulares secuestrados el pasado miércoles. Las personas que hayan sido víctimas de robo pueden apersonarse a dependencias de la Felcc con la caja del equipo, la factura u otros documentos que permitan acreditar la propiedad”, explicó.

Señaló que también se verificará el número de IMEI para confirmar la pertenencia del dispositivo. Sin embargo, en las listas difundidas solo se muestra una referencia del código y la verificación completa se realizará en las oficinas policiales.

Durante la jornada, varias personas acudieron a las instalaciones de la Felcc con documentos personales y comprobantes para verificar si sus teléfonos se encuentran entre los equipos recuperados. Uno de los ciudadanos indicó que presume que su celular podría estar entre los objetos incautados.

El proceso de devolución se realiza tras un operativo policial en el Barrio Chino, donde se logró la aprehensión de dos personas y el hallazgo de cerca de 300 teléfonos celulares presuntamente robados. De acuerdo con la Policía, entre los equipos se encontraron 285 dispositivos Android de distintas marcas y 15 iPhone.

Los investigadores también detectaron que varios celulares habían sido manipulados para evitar su rastreo, algunos cubiertos o intervenidos para impedir su localización, mientras que otros fueron “flasheados” o reseteados con el fin de ocultar su origen.

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