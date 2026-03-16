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Policial

Dos mujeres son capturadas con 100 cápsulas de cocaína en la carretera Oruro–Cochabamba

De acuerdo con el reporte policial, los servidores públicos instalaron un dispositivo de control en la mencionada ruta con el objetivo de reforzar las tareas de interdicción al narcotráfico.

Charles Muñoz Flores

16/03/2026 10:01

Operativo antidroga deja dos aprehendidas con cápsulas de cocaína rumbo a Oruro. FOTOS: Policía Boliviana. Composición CHMF.
Cochabamba, Bolivia

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Dos mujeres fueron aprehendidas en posesión de 100 cápsulas de cocaína durante un operativo de control vehicular realizado por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) en la carretera que conecta a Oruro con Cochabamba.

De acuerdo con el reporte policial, los servidores públicos instalaron un dispositivo de control en la mencionada ruta con el objetivo de reforzar las tareas de interdicción al narcotráfico.

Operativo antidroga deja dos aprehendidas con cápsulas de cocaína rumbo a Oruro. FOTO: Policía Boliviana.

Durante el operativo se interceptó una vagoneta que tenía como destino la ciudad de Oruro. Al realizar la revisión correspondiente, los efectivos identificaron a dos mujeres que transportaban 100 cápsulas de una sustancia controlada.

Tras someter la sustancia a la prueba de campo, esta arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína, por lo que ambas personas fueron aprehendidas en el lugar.

Operativo antidroga deja dos aprehendidas con cápsulas de cocaína rumbo a Oruro. FOTO: Policía Boliviana.

Las sospechosas fueron trasladadas y posteriormente puestas a disposición del Ministerio Público, instancia que inició las investigaciones para determinar las circunstancias del caso y las responsabilidades correspondientes.

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