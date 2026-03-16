Momentos de tensión se vivieron nuevamente en el barrio Ferbo, ubicado en la zona norte de Santa Cruz de la Sierra, donde presuntos pandilleros protagonizaron un violento enfrentamiento utilizando piedras y un arma blanca.

De acuerdo con testigos y vecinos del sector, los integrantes de ambos bandos se lanzaron piedras en plena vía pública, lo que provocó daños en algunos vehículos que se encontraban estacionados en el lugar.

Imágenes captadas en video muestran a varios jóvenes desplazándose de un lado a otro con piedras en las manos mientras se enfrentaban. En medio del altercado, uno de los involucrados resultó herido a la altura de la cabeza.

En las grabaciones también se observa que uno de los presuntos pandilleros portaba un machete, lo que generó mayor preocupación entre los residentes de la zona.

Ante estos hechos, vecinos del barrio Ferbo manifestaron su preocupación por la reiteración de este tipo de conflictos y pidieron a la Policía Boliviana incrementar los patrullajes y controles en el sector. Además, solicitaron que las autoridades procedan a arrestar o aprehender a las personas involucradas para evitar nuevos episodios de violencia.

Asimismo, señalaron que no es la primera vez que se registran enfrentamientos de este tipo en el barrio, por lo que consideran urgente una mayor presencia policial para garantizar la seguridad de las familias que viven en la zona.

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