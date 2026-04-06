El nombre de Gonzalo Plata quedó envuelto en la polémica luego de que medios brasileños revelaran una serie de episodios de indisciplina durante su etapa en Flamengo. Las denuncias incluyen salidas nocturnas, retrasos y situaciones irregulares en concentraciones.

Según los reportes, la dirigencia del “Mengao” viene siguiendo de cerca el comportamiento del futbolista desde el año pasado. Entre los hechos más llamativos, se menciona el ingreso de personas externas a los hoteles de concentración sin autorización, lo que incluso obligó en varias ocasiones a la intervención del personal de seguridad del club.

Aunque el club no emitió un pronunciamiento oficial, trascendió que existe un monitoreo interno sobre jugadores con antecedentes disciplinarios. La situación de Plata habría cobrado mayor relevancia tras la llegada del entrenador Leonardo Jardim, quien implementó un control más estricto dentro del plantel.

Pese a la controversia, el extremo mantiene continuidad con la selección de Ecuador, con la que disputará la próxima Copa del Mundo. En la última fecha FIFA jugó los 90 minutos en los amistosos ante Marruecos y Países Bajos, aportando una asistencia y alcanzando 49 partidos internacionales y ocho goles.

El futuro del ecuatoriano en Flamengo es incierto. Si bien ha perdido protagonismo —apenas suma 11 partidos en lo que va de 2026—, el presidente del club, Luiz Eduardo Baptista, descartó una salida inmediata ante rumores de interés desde Cruzeiro. Mientras tanto, la situación del jugador sigue bajo observación en medio de un contexto que mezcla talento y controversia.

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