El argentino Emiliano 'Dibu' Martínez, del Aston Villa, admitió que jugó la final de la Liga Europa contra el Friburgo con un dedo de la mano roto, tras lesionarse en el calentamiento.

El arquero se hizo daño en el calentamiento previo a la final y tuvo que ser atendido por un médico antes de decidir salir al terreno de juego y contribuir a que su equipo venciera por 0-3 al Friburgo y conquistara su primer título en tres décadas.

"Me he roto el dedo durante el calentamiento", admitió tras la final. "Para mí todo lo malo trae también algo bueno. ¿Debería haber estado preocupado? Nunca me había roto un dedo antes, pero estas cosas pasan y estoy orgulloso de defender al Aston Villa.

El 'Dibu' ha ganado todas las finales que ha disputado en su carrera, incluyendo una FA Cup, una Community Shield, la Copa del Mundo y dos Copas América con Argentina.

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