Independiente cayó ante Botafogo y acumuló su quinta derrota por la Sudamericana (0-3)

El panorama internacional sigue siendo adverso para Independiente Petrolero. El cuadro chuquisaqueño cayó goleado 0-3 frente a Botafogo por la quinta fecha de la Copa Sudamericana y acumuló su quinta derrota consecutiva en la fase de grupos. El encuentro se disputó en Paraguay debido a los conflictos sociales que atraviesa Bolivia.

El conjunto brasileño dominó gran parte del compromiso y logró abrir el marcador a los 24 minutos gracias a Cristian Medina, quien aprovechó una desatención defensiva para adelantar al ‘Fogao’.

Independiente intentó resistir durante varios pasajes del segundo tiempo, pero terminó cediendo en la recta final del encuentro. Jordan Barrera amplió la ventaja a los 82’, mientras que un desafortunado autogol del arquero Johan Gutiérrez a los 87 minutos selló el 0-3 definitivo para el cuadro brasileño.

El equipo dirigido por Thiago Leitao no ha podido reaccionar en el torneo continental y suma cero puntos en cinco presentaciones disputadas. Además, recibió múltiples goles y quedó matemáticamente eliminado hace varias jornadas.

Pese al complicado presente, Independiente todavía deberá cerrar su participación internacional enfrentando a Racing de Avellaneda en Argentina, en un partido donde buscará despedirse dejando una mejor imagen en la Copa Sudamericana.

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