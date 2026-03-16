La Policía aprehendió a una mujer de 29 años acusada de causar la muerte de su pareja tras un hecho de sangre registrado en un domicilio particular en la ciudad de Sucre. El caso es investigado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Al constituirse en el lugar, los efectivos encontraron a la víctima tendida en el piso y sin signos vitales. Según el reporte preliminar, la causa probable de muerte sería un shock hipovolémico provocado por una herida punzocortante.

“Se ha suscitado un hecho de sangre, específicamente un asesinato. El personal de la Felcc se constituyó al domicilio evidenciando que una persona se encontraba tendida en el piso sin signos vitales en posición de cúbito dorsal”, informó Nilven Lara, director Felcc Sucre.

Las primeras investigaciones determinaron que la víctima habría fallecido tras una pérdida masiva de sangre.

Durante las entrevistas iniciales, la mujer que acompañaba a la víctima aseguró que el hombre se habría autolesionado, versión que luego fue puesta en duda por los investigadores.

“En un principio trató de desvirtuar los hechos y hacer pensar que la víctima se habría autolesionado y que ella solo habría ido a auxiliar”, explicó la autoridad.

Sin embargo, el trabajo investigativo permitió detectar inconsistencias en sus declaraciones y evidencias de que la escena habría sido alterada, por indicios de que el cuerpo habría sido arrastrado aproximadamente dos metros del patio hasta el pasillo, además de que habrían intentado cambiarle la ropa y limpiar las manchas de sangre.

Ante estos elementos, el Ministerio Público dispuso la aprehensión de la mujer, quien permanece en celdas policiales a la espera de su audiencia de medidas cautelares.

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