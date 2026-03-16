Una mujer perdió la vida en un hecho de sangre ocurrido en el barrio 20 de Octubre, Santa Cruz, donde las autoridades investigan un posible caso de feminicidio.

De acuerdo con información preliminar, el hecho habría ocurrido en presencia de dos niños, lo que generó conmoción entre los vecinos de la zona.

Tras el suceso, la Policía procedió a la aprehensión de la pareja de la víctima, quien es considerado el principal sospechoso mientras avanzan las investigaciones.

Las autoridades indicaron que el caso se encuentra en etapa inicial y que se realizarán las pericias correspondientes para determinar las circunstancias exactas del hecho.

Entretanto, el caso es investigado bajo la figura de posible feminicidio.

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