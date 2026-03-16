Así es la cárcel de Alexandria donde está recluido Sebastián Marset en EE.UU.

El narcotraficante uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera, 34 años, se encuentra recluido en el Centro de Detención William G. Truesdale, en la ciudad de Alexandria, luego de haber sido trasladado el sábado a Estados Unidos por agentes de la Administración de Control de Drogas.

El centro penitenciario, ubicado en el estado de Virginia, es considerado por las autoridades locales como una prisión “modelo” dentro del sistema carcelario estadounidense. Según información publicada por el Gobierno Municipal, la instalación alberga alrededor de 300 reclusos que enfrentan cargos a nivel local, estatal o federal. Durante 2024, el promedio diario de internos fue de 287.

La cárcel fue construida en 1987 con una inversión cercana a los 15 millones de dólares. Más de tres décadas después, el complejo continúa operando como un centro de detención destacado por el desempeño de su personal y sus procedimientos. Además, su ubicación es estratégica, ya que se encuentra cerca del Tribunal de Distrito del Este de Virginia, donde Marset compareció este lunes en su primera audiencia judicial.

El abogado del acusado, Santiago Moratorio, explicó este lunes a El País, que esta comparecencia inicial ante el tribunal fue un trámite administrativo. La audiencia, realizada ante un juez magistrado federal, tuvo una duración estimada de entre dos y cinco minutos y se limitó a informar formalmente al imputado sobre los cargos en su contra y a verificar si cuenta con representación legal.

Según Moratorio, Marset indicó que se encuentra en proceso de contratar a su equipo de defensa en Estados Unidos. Una vez confirmada la representación legal, los abogados deberán coordinar con la fiscalía la programación de la próxima audiencia, prevista para abril.

En esa instancia se realizará la lectura formal de cargos y se definirá el cronograma procesal del caso, que incluirá plazos para la presentación de mociones, el intercambio de pruebas y la eventual fecha de juicio. De acuerdo con el abogado, el distrito judicial donde se tramita el caso es conocido por la rapidez en la resolución de procesos federales, por lo que el juicio podría desarrollarse y resolverse dentro del mismo año 2026.

La DEA buscaba inicialmente a Marset por conspiración para cometer lavado de dinero, delito que motivó incluso el ofrecimiento de una recompensa por información que permitiera su captura. Sin embargo, el organismo informó recientemente que también enfrentará cargos vinculados al tráfico internacional de cocaína.

En documentos judiciales estadounidenses se señala que el presunto líder narco habría participado en el envío de grandes cargamentos de droga desde Sudamérica hacia Europa, operaciones que, según las autoridades, podían generar ganancias de hasta 17 millones de euros por un solo envío.

Mientras avanza el proceso judicial, Marset permanecerá detenido en la cárcel de Alexandria, a la espera de las próximas audiencias que definirán el futuro del caso en la justicia estadounidense.

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