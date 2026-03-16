TEMAS DE HOY:
Sebastián Marset Asesinato de hombre

28ºC Santa Cruz de la Sierra

16ºC La Paz

28ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Aprehenden a joven sindicado de presunta agresión sexual a una adolescente en Cochabamba

De acuerdo con el reporte policial, el sospechoso conocía a la víctima y la hostigaba y perseguía con frecuencia antes de que ocurriera el hecho.

Cristina Cotari

16/03/2026 14:27

El director departamental de la Felcc, Rolando Vera. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Un joven de 22 años fue aprehendido en la ciudad de Cochabamba tras ser denunciado por el presunto delito de violación contra una menor de edad. El caso es investigado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

El director departamental de la Felcc, Rolando Vera, informó que la denuncia fue presentada el 19 de febrero. Según la investigación, el acusado, identificado como Juan José Iván Y. G., interceptó a la menor y presuntamente cometió la agresión sexual.

De acuerdo con el reporte policial, el sospechoso conocía a la víctima y la hostigaba y perseguía con frecuencia antes de que ocurriera el hecho.

El caso salió a la luz cuando la madre de la adolescente notó un cambio en el comportamiento de su hija. Tras conversar con ella, la menor reveló lo sucedido y el hecho fue denunciado ante la Policía.

La autoridad policial señaló que el sospechoso fue aprehendido el 15 de marzo y puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional. Actualmente se aguarda la audiencia de medidas cautelares, donde se definirá su situación

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD